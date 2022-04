Ante el historial de amores de Christian Domínguez y el fin de sus relaciones sentimentales bajo la mirada de una infidelidad, Pamela Franco habló sobre el tema y confirmó que sí le perdonaría si el padre de su hija decide irse con otra mujer.

Las cámaras de Magaly Medina abordaron a la cumbiambera en las afueras de ATV y le preguntaron sobre una presunta infidelidad de Christian Domínguez, ella respondió lo siguiente.

“ Yo lo perdonaría a él , pero como me amo a mí, no podría estar con él. El hecho de perdonarlo no significa estar juntos, él lo tiene bastante claro, igual él conmigo, porque la infidelidad puede ser de los dos lados”, dijo.

En ese sentido, explicó que si en algún momento decide separarse de Christian Domínguez por alguna falta de respeto, no lo “odiaría”, puesto que tiene una pequeña hija con él.

“ No me pelearía con él porque yo decidí tener una hija y lo voy a ver todos los días de mi vida, así que para qué vivir con sentimientos negativos , además el que se porte mal, se lo pierde, uno tiene que saber lo que vale, nada más. Soy trabajadora, cocino, lavo, todo hago, nadie lo va a bañar, nadie”, recalcó.

Magaly destaca firmeza de Pamela Franco

Al escuchar las palabras de Pamela Franco, Magaly Medina resaltó la “frialdad” en el que la cumbiambera habla de una futura infidelidad de Christian Domínguez.

“Parece muy segura de sí misma a que si él le es infiel, ella no continuaría una relación con él, ahora ella lo dice fríamente, casi desprovista de todo tipo de sensiblerías. Claro, tú perdonas a la persona, pero no perdonas el hecho que te haya adornado... En una relación cualquiera de los dos puede ser tentado, es por igual”, acotó.

