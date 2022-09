LE JALA LAS OREJAS. Christian Domínguez fue portada en todos los medios al sacarse el polo en plena boda de Ethel Pozo y Julián Alexander al bailar ‘El Gusano’. Su pareja Pamela Franco brindó declaraciones y consideró que no estuvo correcto.

“Mi Christian no puede con su genio, no pues, la camisa ya mi amorcito te pasas, se apodera el gusano, lo escucha y su cuerpo ... Quiero que me haga el gusano en mi matrimonio, pero no delante de todos, pues”, dijo.

Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel se casó el último sábado 10 de setiembre y para celebrarlo invitó a la Orquesta Internacional de Christian Domínguez en la animación del show. Sin embargo, no se esperó el ‘calateo’ del cumbiambero.

PAMELA FRANCO HABLA SOBRE SU RELACIÓN

Al conocerse que pronto cumplirá tres años con Christian Domínguez, la cantante Pamela Franco respondió a los detractores de su relación sentimental.

“ Siento que todos están esperando que Christian me engañe, ¿no? Bueno, entiendo, por todas las cosas que han pasado, pero nosotros sinceramente no somos una pareja perfecta como dije, hay días así. Nosotros hasta ahorita no hemos tenido una pelea como pareja, gracias a Dios, estamos creciendo porque encontrar a una familia es difícil”, puntualizó.