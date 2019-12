Pamela Franco tiene las cosas claras y saca las garras por su relación con Christian Domínguez. La cantante de Alma Bella fue consultada sobre Isabel Acevedo, expareja del cumbiambero y todas las declaraciones que brinda.

En entrevista con Válgame, la exconductora de ‘Se Pone Bueno’ dijo que no entiende por qué si Chabelita dice que Domínguez es un capítulo cerrado en su vida, sigue refiriéndose a él.

“Si no le importa, debería cerrar el capítulo de Christian completamente y hablo en todos los aspectos. Así haya más que decir, si no le importa, así sí lo estaría demostrando”, declaró Pamela.

Pero cuando le contaron que la bailarina la calificó de ‘tercera’ persona en el enfrentamiento con Christian, Franco fue muy enfática en aclararle que ella es la pareja del líder de la Gran Orquesta Internacional, y que si hay alguien que es un tercero en el tema, es ella.

“Yo creo que está equivocada porque yo no soy una tercera. En este caso, ella es un tercero y sí me importa (el tema) porque está involucrada la persona con la que yo estoy. Pero yo no me he querido meter porque Christian es una persona grande y sabe solucionar sus cosas”, expresó.

Pamela Franco a Isabel Acevedo - Trome