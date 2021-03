Pamela Franco dijo que está muy segura de la relación que tiene con el cantante Christian Domínguez y no le molestó que se haya reencontrado con su expareja, la bailarina Isabel Acevedo , durante un enlace vía microondas que hizo el programa ‘América hoy’.

PUEDES LEER: Christian Domínguez pasa tremendo roche al reencontrase en vivo con Isabel Acevedo

Pamela, Janet Barboza dijo que Christian ‘se puso nervioso’ con la presencia de Isabel Acevedo en ‘América hoy’, ¿Qué opinas?

Vi todo el programa y creo que más que nervioso fue una situación incómoda para él. Lo conozco y nervioso no lo he visto. La verdad que ni he tocado el tema con él porque está cerrado hace mucho, él lo cerró y para mí no existe. Me pongo en su lugar y fácil fue incómodo porque tiene a su pareja, a su hija, que sabía que lo estaban viendo. Son cosas de televisión que, en el caso de Christian, se le escapa de las manos.

¿A ti te fastidió?

¿En qué podría fastidiarme? Christian no tiene la culpa y estoy muy segura de que él ya cerró su pasado. Yo estoy segura de lo que vivimos y por lo que he visto creo que se sintió incómodo. Tampoco le he preguntado cómo se sintió porque me parece innecesario. El tiempo que tenemos juntos lo aprovechamos con la bebé, estamos superbién, nos tomamos nuestro tiempo para esas cositas.

TROME | Christian Domínguez y la ‘Chabelita’ tuvieron inesperado reencuentro y no supieron como reaccionar

¿Y cómo te va a ti en tu etapa de mamá primeriza?

Estoy viviendo la etapa más hermosa de mi vida, aprendiendo cada día con mi ‘gorda’, el 4 de abril ya cumple su primer mes y estoy feliz porque cuento con el apoyo de Christian, se da tiempo para nosotras a pesar de que está trabajando a mil. Estamos contentos por ese lado, aunque todavía no nos encontramos con la familia para que conozcan a María Cataleya, pero ya habrá tiempo, todos nos estamos cuidando del Covid.