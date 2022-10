La cantante Pamela Franco dijo que le gustaría volver a ser madre en dos años y aclaró que no tiene problemas con el programa ‘D’Mañana’, luego que dejaran entrever que es una ‘alucinada’ por no responder a sus cámaras.

“No he pensando en congelar mis óvulos porque soy mamá y mis sueño está hecho realidad. Pero me gustaría tener otro hijo en dos años y si no lo tengo por circunstancias de la vida, ya fue (se queda solo con María Cataleya)”, sostuvo la cantante.

Hablando de otro tema, hace poco dieron a entender que no quisiste declarar a las cámaras de ‘D’Mañana’…

Solo dije que no tenía nada que opinar respecto a temas que no tienen que ver conmigo. Si eso es ser alucinado, qué puedo hacer. Yo estoy tranquila con todos y no tengo problemas con nadie.

¿Y cómo está marchando tu carrera musical?

Gracias a Dios vamos lento, pero seguro. Con mi equipo hicimos un mes de lanzamiento en medios y ahora sí hemos comenzado a trabajar con las presentaciones. Estoy feliz y muy agradecida con el público.

¿QUÉ PASÓ CON EL PROGRAMA ‘D’MAÑANA?

Recordemos que hace unos días Pamela Franco inauguró un local de belleza y las cámaras del programa ‘D’ Mañana’, que conduce Karla Tarazona, la abordaron en el lugar. Sin embargo, la actual pareja de Christian Domínguez fue captado haciendo un polémico gesto que dio qué hablar para la ex del ‘Huevero’ y el popular ‘Metiche’.

La cumbiambera fue intervenida y consultada por Karla Tarazona, pero se excusó en que no podía hablar para el mencionado programa porque tenía pendiente algunas cosas, como el cuidado de su menor hija.

“Tengo cosas que hacer, mi amor, yo trabajo todo el día y tengo una nena de un año y medio y mi nana ya se tiene que ir”, dijo.

Ante esto, ‘Metiche’ arremetió contra Pamela Franco asegurando que debe ser más transparente en sus palabras. “ Más sincera debería ser y decir ‘no me da la gana de responderles porque ustedes trabajan en el programa de mi enemiga’. Hipócrita igual que el novio ” , comentó.