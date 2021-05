La cantante Pamela Franco viene demostrando su talento cada sábado en ‘El artista del año’. Hoy nos cuenta que está viviendo una bonita etapa como mamá primeriza y tiene la familia que siempre soñó junto a Christian Domínguez y su hija María Cataleya, que nació hace dos meses y medio. Además, asegura que ha formado un gran equipo con el cantante de cumbia, pues se dividen las labores del hogar, y en cuanto a su relación como pareja mantienen viva la llama del amor.

Pamela, ¿cómo son tus días de mamá primeriza?

Mi vida ha dado un giro tremendo, la primera semana fue un loco porque no estábamos acostumbrados al ajetreo, pero me organicé con Domínguez y lo estamos llevando bastante bien.

Siempre deseaste formar tu familia…

Sí, siempre lo soñé, gracias a Dios llevamos una vida familiar muy bonita. Con Christian me llevo muy bien, quizás hay algunas diferencias porque no hace bien las cosas de la casa, pero le cae su grito, ja, ja, ja.

¿Cuándo le cae su grito?

No grito, mi tono de voz (dulce) es ‘amor, amor’, pero con una mirada él ya sabe. Quiero que esté todo bien en casa porque paro pendiente de mi hija y como él es hombre se le escapan algunas cositas.

¿Christian cambia pañales?

No, pero él se encarga de pasear, jugar y bañar a mi hijita, tienen una conexión increíble. Hasta ahora yo no la baño porque tengo miedo de que se me caiga, nos repartimos los roles y somos un gran equipo.

¿Han tenido noches sin dormir?

Mi hijita duerme de largo, ese tema lo tenemos bastante manejado, pero sí me levanto a cambiarle el pañal para que no se vaya a resfriar.





Pamela Franco afirma que aunque su pequeña hija tiene dos meses, con Christian mantienen encendida la llama del amor. Christian Domínguez. (Foto: @christiandominguezof).

EN NOVIEMBRE CUMPLE DOS AÑOS CON CHRISTIAN

¿Cuánto tiempo de relación tienes con Christian?

Tenemos un año y medio, en noviembre cumpliremos dos años.

En este tiempo, ¿han tenido alguna discusión fuerte que los haya hecho pensar en separarse?

Mi único problema con Domínguez es que deja tirados los zapatos en la sala, eso es lo más fuerte. Todo es paz y amor en nuestra relación.

Hay algunas mamás que dejan un poco de lado el ser mujeres cuando son madres. ¿Cómo lo manejas tú?

Ya no lo baño, pero siempre estoy pendiente de él y de nuestra bebé. En cuanto a nuestra vida como pareja, la verdad que él nunca me dejó de cantar y la llama del amor no se ha apagado. Por mi parte he cooperado y él me ha entendido, es solo cuestión de acomodarnos y nosotros vemos la manera de estar juntos, darnos nuestro tiempo, abrazarnos. No dejamos enfriar nuestro amor. Tengo mi familia, soy madre, pero tampoco voy a dejar de ser mujer.

Cuando tienen alguna diferencia, ¿quién es el primero en querer conciliar?

Nosotros hemos llegado a un punto en que, si hay alguna diferencia o algo se ha malinterpretado, respiramos, no nos ahogamos y hablamos, así que ahorita los dos.

Muchos creen que tienes un carácter muy fuerte…

Soy una mujer amorosa, pero tengo un carácter efusivo y emocional, he aprendido a manejarlo. Todos piensan que soy la ‘terruca’, pero él también tiene su carácter, solo que sabe en qué momento actuar y eso me gusta. Hay un equilibrio. Me gusta hacerlo sentir que él es el hombre de la casa y yo la mujer, pero pisado no es, ninguno de los dos.

LOS FAMOSOS ‘3 AÑOS’ DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

A Christian lo siguen fastidiando con los famosos ‘3 años’, ¿cómo lo tomas?

Creo que lo han agarrado de punto. No es que lo justifique porque no sé lo que ha vivido, lo hemos conversado y conozco lo que me ha dicho; así como también yo le he contado lo que he vivido. Pero el tema de los tres años lo tomo como broma, hasta juego con él y le digo: ‘¿Llegaremos a los tres años? Hacemos fiesta’. Lo voy a hacer y lo publicaré. Creo que, si él realmente es el hombre de mi vida y yo la mujer de su vida, vamos a estar juntos siempre, y si no, no será en tres años, quizás más o menos, como ha pasado con muchas parejas. Mi vida no gira en torno a eso, imagínate, sino voy a estar contando los días.

No se puede vivir mortificada.

Exacto. La persona que te ama no te engaña y si no es para ti, no es para ti. Hay muchos hombres que engañan a su mujer y siguen juntos, yo prefiero que me engañe y terminar, porque una persona que te engaña no te quiere y estar con alguien que te engaña es peor.

En ese sentido, ¿duermes tranquila?

Nos conocimos en un momento que ya habíamos vivido cosas, quién no ha pasado por infidelidades. Algo que sé es que no puedo perdonar una infidelidad. El día que no me sienta segura, ya no voy a estar con él. Si estoy con él es porque me siento tranquila.

Pamela Franco es una de las más destacadas participante de 'El Artista del Año'. (Foto: @elgranshowperu)

No le estás revisando el celular…

Si el hombre te la quiere hacer, te la hace. Yo no estoy con esas dudas, no hay nada mejor que estar tranquila y en paz, eso no tiene precio. Para qué le voy a estar investigando el celular, si Christian hace algo me voy a enterar antes de que salga (en los medios), con eso te digo todo.

Además, las mujeres se dan cuenta cuando la pareja ya está mirando para otro lado…

Sí, las cosas cambian en la casa y una se da cuenta, pero en mi hogar todo está bien. Christian llega cansado de trabajar, me lleva a los ensayos, me trae, imagínate, ahorita no tiene tiempo para cosas malas, ja, ja, ja.

Hace poco Christian dijo que Jossmery Toledo era una joven guapa. ¿Te incomoda que halague la belleza de otra mujer en televisión?

Si lo invitan a un programa no se va a tapar los ojos, no va a decir que es fea porque tiene pareja. Es como si me preguntaran a mí qué me parece Diego Val y diré que es un chico guapo, talentoso y con eso no estoy faltándole el respeto a Christian. No me hago un mundo por esas cosas mientras no pase la línea del respeto.

En redes sociales te han criticado por subir algunos kilitos tras tu embarazo, ¿cómo lo tomas?

Lo bueno es que hablan, que hable la gente es bueno, pero creo que no deberían criticar el aspecto físico de otro. Nunca he sido un palo, siempre he sido exuberante, tengo dos meses y medio de haber dado a luz por parto natural y mis caderas se han anchado, es todo un proceso. Estoy comiendo saludable, voy a mejorar mi aspecto por mí y no por lo que la gente diga. Tampoco me voy a matar de hambre con dietas porque estoy dando de lactar. Con el embarazo subí 24 kilos, ya he bajado 15, ahí vamos.

Le hiciste un ‘stop’ a tu carrera musical, ¿piensas retomarla?

‘El artista del año’ me ha despertado las ganas de volver, tengo muchas ganas de regresar, pero estamos esperando que la pandemia termine porque el sector musical es el más afectado, así que si todo vuelve a la normalidad habrá sorpresas. Hay que mirar hacia adelante y tomar las cosas que se presentan en el camino.

