La cantante e integrante de ‘Puro sentimiento’, Pamela Franco se pronunció sobre el tatuaje que se hizo en su honor su pareja y padre de su primera hija, Christian Domínguez. Aseguró que no lo considera como una prueba de amor.

Así lo señaló durante su participación en el programa matutino ‘América hoy’ donde el tema que se hablaba era sobre las pruebas de amor que realizan las parejas.

Como se recuerda, Domínguez se hizo un tatuaje en honor a Pamela en uno de sus brazos. El cantante mostró que tiene el rostro y el nombre de Pamela tatuado en la piel. En el programa matutino le preguntaron que opinaba al respecto y ella confesó que también se sometió a un tatuaje por amor a su familia.

“Yo me hice un tatuaje porque yo quería, no para probarle nada a nadie. Tengo en la línea de mi espalda a mi mamá, a mi hija, tengo una frase: ‘tu amor es para siempre, siempre lo ha sido, siempre lo será’ y las iniciales con Christian, solo dice C y P”, contó Pamela Franco.

“No considero, el tatuaje que se hizo Christian, como una prueba de amor, porque es una decisión de él. Hay un montón de mitos (sobre los tatuajes) cuando las cosas (malas) pasan es por otra cosa. Para mí no es una prueba de amor... Lo que me enamora más es ver su comportamiento en casa, con las niñas, cómo es como hijo. Cuando lo veo dedicado con mi hija digo: ‘Yo lo amo más’”, expresó.

