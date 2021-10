ENFRENTADA. Pamela Franco está pasando días terribles por la disputa que tiene con Nilver Huarac. Este controversial enfrentamiento se debe a que ahora la cantante pertenece a la agrupación de Christian Domínguez, ‘Puro Sentimiento’. Según el productor musical, ella aún tenía un contrato con ‘Alma Bella’.

Incluso en los últimos días, Nilver ha arremetido fuertemente contra la actual pareja de Domínguez al asegurar que él ha pagado todos sus ‘arreglitos’. Sin embargo, Pamela no se quedó callada y le respondió.

“Sí me he hecho algunos arreglos me los he pagado yo. Yo sé que él tiene fama de pagar todo y sí lo ha hecho a otras personas ¿pero a mí? Yo me los he pagado. Me los he hecho y me los seguiré haciendo porque quiero, porque puedo y porque me da la gana”, dijo la cantante en declaraciones para Amor y Fuego.

LAS CIRUGÍAS DE PAMELA FRANCO

¿Pero de cuánto dinero estaríamos hablando? El programa ‘América Hoy’ analizó el antes y después de Pamela Franco y descubrió que sus gastos en cirugía serían más de 60 mil soles.

El médico estético Steve Díaz dio mayores detalles de todos los arreglos a los que se habría sometido la cantante entre ellos el botox, rinoplastia, rinomodelación, bichectomia, implantes de senos, lipoescultura completa y lipomarcación con lipotransferencia.

CIRUGÍA PRECIO Lipoescultura completa con lipotransferencia 25 mil soles Implantes de senos 20 mil soles Rinoplastia 6 mil soles Corrección de la rinoplastia (rinomodelación) 3 mil soles Bichectomia 5 mil soles Botox 900 soles