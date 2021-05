Pamela Franco ‘multiplica por cero’ a la ‘Chabelita’ delante de Christian: “No existe para mí”

¡SE MOLESTÓ! Pamela Franco dijo que Isabel Acevedo forma parte del pasado de Christian Domínguez y que ‘no existe’ para ella. La cantante de Alma Bella dijo que no tiene nada en contra de la ‘Chabelita’ pero que sí le molesta que sigan relacionando al cantante con la bailarina.

En su reciente visita al programa ‘América hoy’, Pamela Franco ‘multiplicó por cero’ a Isabel Acevedo, señalando que para ella no existe y que forma parte del pasado del wachimán. Christian Domínguez se quedó sin palabras y solo atinó a escuchar a la madre de su hija.

“A mí, la señorita (Chabelita), me tiene sin cuidado, es un pasado y no existe para mí. Pero si me disgusta cuando le dan a algo que ya no tiene nada que ver y más cuando Christian ya está en otra etapa de su vida, tiene otra mujer. Respecto a esa persona, no tengo nada en contra, ni nada, por si acaso”, dijo Pamela Franco.

TROME | Pamela Franco ‘multiplica por cero’ a la ‘Chabelita’ delante de Christian:

Por otro lado, se mostró molesta con Janet Barboza por decir que Christian Domínguez se ponía nervioso cada vez que realizaban un enlace con Isabel Acevedo en el programa.

“Me molesta cuando Janet dice ‘te pones nervioso’ porque la gente piensa que se pone nervioso porque siente algo, y uno no siente algo pasado y se puede incomodar porque sabe que lo estoy viendo o que lo está viendo su familia. Es algo incomodo”, agregó.