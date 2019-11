Pamela Franco a Isabel Acevedo: "Ella tendrá lo que se merece"

La cantante Pamela Franco dijo que no tendría ningún problema ni temor en tener un encuentro con la expareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo. Además, resaltó que la bailarina recibirá lo que se merece.

“¿Si Isabel ha dicho que Christian Domínguez es un capítulo cerrado en su vida? Es bueno que cada uno tome su lugar y viva las cosas que tiene que vivir. La vida es bella y que sea bella para todos. No le deseo lo mejor a nadie, cada uno va a recibir lo que se merece y punto”, dijo Pamela Franco, quien no descartó un encuentro con la Chabelita.



“No tengo nada que decirle, pero si tiene algo que decirme… no me ‘chupo’, porque ya estamos grandes”, precisó la integrante de ‘Alma bella’, quien ahora se moviliza por las calles de Lima con el auto y chofer contratado por Christian Domínguez.

Asimismo, tomó con humor que el cumbiambero haya declarado que le gustaría tener con ella su tercer hijo.

“Tiempo al tiempo. Estamos tranquilos, él en sus cosas y yo en las mías”, acotó.



En tanto, Karen Dejo le recordó a Pamela Franco que en los días que todavía no oficializaba su romance con el cantante fue ampayada dándose piquitos cariñosos con otro hombre.



“Christian decía que no tenía nada con Pamela y ahora la oficializa como una ‘saliente’, pero días antes se le vio a ella en copitas, disfrutando con un hombre de manera muy cariñosa, dándole piquitos, y eso lo vio todo el mundo, no me lo inventé yo”, declaró a ‘América Espectáculos’.