Christian Domínguez estará este sábado en El Reventonazo de la Chola para volver a realizar el popular ‘baile del gusano’, el mismo que interpretó en la boda de Ethel Pozo el pasado fin de semana y generó cientos de críticas por quitarse la camisa en plena fiesta tras la ceremonia.

“Ya lo dije varias veces, yo me quité la camisa porque la novia y sus amigas me lo pidieron. Mi señora estaba ahí y es testigo de cómo pregunté y dije ‘no por favor’” , se defendió el cantante frente a las cámaras de América Espectáculos desde el set de Ernesto Pimentel, quien parodiará la boda de la hija de Gisela Valcárcel en su programa.

Pamela Franco, que estaba al lado de su pareja durante la entrevista, aseguró que ya no tiene más palabras sobre el tema. Asimismo, reveló que tanto ella como su mamá, le jalaron las orejas al cumbiambero. “Ya sabe ya, la mamá y yo le hemos advertido así que en ningún matrimonio de acá en adelante se puede sacar la camisa”, dijo entre risas.

Christian Domínguez trató de defenderse nuevamente y aseguró que su madre y Pamela le llamaron la atención por todo el escándalo que generó su ‘calateo’. “Me han advertido por todo lo que ha suscitado, por eso mi mamá me han llado, de la mano de ella, y me han hablado: ‘sabes qué, para evitar esos comentarios ya no queremos que te saques la camisa’”, indicó el cantante.

Finalmente, Pamela Franco le jaló las orejas al padre de su hija y lanzó tremenda advertencia. “ Ya Christian ya sabe, camisa ya no” , concluyó.

"El reventonazo" parodia la boda de Ethel Pozo con baile de Christian Domínguez

TE PUEDE INTERESAR

Brunella se molestó con la ‘gentita’ de América Hoy porque le están haciendo fama de borrachita

El ‘Gato’ confirma embarazo de Ale y manda mensaje a su bebé en camino: “Esperándote con los brazos abiertos”

Melcochita: “Tengo nueve años de casado con Monserrat, seguimos juntos por amor y le cumplo con el ‘arrullo’”