Pamela Franco: "Le han hecho fama de mujeriego a Christian Domínguez, pero ¿quién no lo es? Todos lo son"

Pamela Franco alborotó las calles del Centro de Lima, hasta donde llegó dispuesta a romper su silencio sobre Christian Domínguez y aclarar que no fue la ‘manzana de la discordia’ entre el cantante y ‘Chabelita’. La cumbiambera también marcó distancia del futbolista Christian Cueva, con quien ha sido vinculada a raíz de sus constantes viajes a Rusia y Brasil, países donde jugaba el popular ‘Aladino’.



Fueron días complicados, estuviste expuesta en todos los medios ¿cómo estás ahora?

Tranquila. Mentalizada en mi trabajo y mi familia, que son el motor de mi vida. Seguiré trabajando, tengo mucho camino por recorrer y pronto me lanzaré como solista.



¿Hubo beso en el video con Pancho Niquera?

Fue un malentendido, él es una persona de mi entorno y somos grandes amigos.



¿Soltera o ilusionada?

Soltera, tranquila y enfocada en mi trabajo.



Varios galanes deben estar cortejándote...

Por ahí, lo normal.



¿Alguno especial?

Tengo uno en especial.



¿Es Christian Domínguez?

Estoy tranquila, contenta y pasando un lindo momento en mi vida.



¿Te consideras una mujer difícil de conquistar?

Llevo dos años soltera, porque me di tiempo para estar tranquila, disfrutar de mi vida y carrera. Si en algún momento llega alguien que se robe mi corazón, bienvenido sea y espero sea el correcto.



¿Qué de especial debe tener un caballero para conquistarte?

Saber llegar a una mujer, no voy a decir que quiero un hombre fiel, porque creo que ya no hay.



Ustedes no han descartado que pueda surgir algo más que una amistad...

Nos llevamos bien. Ahora, si tengo algo con él... yo soy soltera y no sé lo que va a pasar mañana, pero estoy tranquila y él también.



¿Son ‘salientes’ o ‘amigos con derechos’?

No. Ni salientes ni nada.



¿Te engríe?

Nada. Si le estoy diciendo para hacer un dúo y se hace de rogar. Nos llevamos bien, así que vamos a ver qué pasa.



Mónica Cabrejos dijo que él ya te habría oficializado con su grupo de amigos...

Qué raro que se entere ella y yo no. Siempre hay especulaciones.



Christian tiene fama de infiel, ¿te fijarías en un chico como él?

Le han hecho fama de mujeriego, pero ¿quién no es mujeriego? Todos lo son. La verdad que no me voy a guiar por lo que diga la gente y no lo digo por Christian. No me baso por lo que digan, pues me guiaré por la forma en cómo se comporten conmigo.



Ha dicho que le pareces una mujer muy guapa... ¿A ti?

Es guapo el muchacho. Tiene lo suyo.



¿Te afectó que te señalen como la ‘manzana de la discordia’ entre él y ‘Chabelita’?

No he sido la manzana de la discordia. Ellos (Christian e Isabel) fueron claros, terminaron antes de la salida que tuvimos al karaoke. No hubo infidelidad y no tuve nada que ver en medio de una relación que ‘ya no existía’. Fue por algo de ellos, pero justo llegó el ‘karma’, que dicen que soy.



¿Eres el karma de ‘Chabelita’?

No.



Isabel dijo que Christian borraba sus conversaciones de WhatsApp y que tenía sus dudas con respecto a lo que pasaba entre él y tú...

Imagínate. Recién terminaba su relación y debe ser chocante. Fácil está un poco herida, ella no me conoce y no podría hablar mal de mí, porque no tiene de qué agarrarse.



Vania Bludau lo bautizó como ‘olluquito’... ¿Tú hablarías de tu expareja?

No, porque no me gustaría que haga lo mismo conmigo.



Te deben ‘vacilar’ con el ‘olluquito’...

Sí, en los shows, pero sé manejar la situación.



¿Te gusta el ‘olluquito’?

La comida, sí, pero a lo que se refieren, prefiero sonreír. Sé que él también se ríe y está bien, porque tiene que tomarlo de esa manera.



La mamá de la ‘Chabelita’, Rosa Arenas, dijo que eras una mujer sin valores y que ella jamás permitiría que su hija salga a verse con un amigo a las 3 de la madrugada...

Prefiero no responderle porque es una persona mayor. Lo único que puedo decir es que ‘en boca cerrada no entran moscas’. Comprendo la posición de la señora, porque es madre, pero creo que los hechos valen más que mil palabras.



El programa ‘Magaly TV, la firme’ emitió unas imágenes donde se te ve entrenando con Christian, quien te miraba tiernamente...

Christian es mi amigo, seguro saldrán más imágenes porque no lo voy a dejar de tratar ni de ver. Él es un chico soltero y yo también.



Se ha comentado mucho de tus viajes al extranjero (Rusia y Brasil) y te han vinculado con el futbolista Cueva...

No tengo nada que hablar de esa persona. Han sacado eso (récord migratorio) por perjudicar, he tenido mis viajes, pero no tienen nada que ver con esa persona.



¿No conoces a Cueva?

Nada que ver.



Entonces, ¿te gusta viajar bastante?

Sí, y ha sido por fruto de mi trabajo. No tengo que agachar la cabeza ante nadie y la vida fácil nunca me ha gustado, me gusta vivir bien pero con la mía.



Dentro de poco asumirás un nuevo reto en tu carrera artística.

Sí. Ahora estoy enfocada en abrirme camino como solista. Además, la que no arriesga no gana.