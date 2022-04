Pamela Franco y Christian Domínguez se confesaron este sábado para ‘Estás en Todas’ y hablaron de los problemas que atraviesan como pareja. Según la versión de ambos, su pelea más recurrente es por el trabajo.. “Siempre tenemos una misma discusión, una misma diferencia, que es por el trabajo”, explicó la cantante.

En ese sentido, destacó que el padre de su hija esté acostumbrado a trabajar mucho, pero que ella aún no se acostumbra al laborar para él porque le cuesta desprenderse de su hija. “Con la carga familiar es muy difícil para mí organizarme, todavía no puedo, me duele irme tres días a trabajar y dejar a mi hija, me parte el alma. Él está acostumbrado a este tipo de rutinas, pero a mí me cuesta”, indicó.

Christian Domínguez coincidió en que su mayores discusiones son por trabajo y Pamela Franco lo llamó ‘explotador’. “Cuando a él le digo algo como madre, le digo mi sentir, él nunca me ve como su pareja, como madre, me trata como una trabajadora”, dijo indignada.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE DEFIENDE

El popular Wachimán se defendió y aseguró que todo lo que tiene ahora le costó mucho conseguirlo a base de trabajo, pero reconoce que comprende a su pareja. “Fue mucho esfuerzo, dedicación, es estar ahí, pero también la comprendo porque ella no quería estar en este mundo, estuvo porque es talentosa y de casualidad dejó su carrera por empezar”, explicó.

Pamela Franco indicó que sí entiende a Christian pero resaltó que cuando ‘se es mamá, una quiere hacerlo todo’ y ello la frustra. “Si no hubiera sido mamá, sería más sencillo decirle ‘despréndete’, ella es muy mamá”, contestó el cantante y empresario.

