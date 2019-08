Pamela Franco: ‘Me gusta el hombre chambeador’ | ENTREVISTA

POR: DEYANIRA BAUTISTA



Vistiendo un diminuto vestido rosa que resalta su curvilínea figura y alejada de los reflectores, Pamela Franco, la guapa cantante de ‘Alma Bella’ y conductora del programa ‘¡Se pone bueno!’, nos cuenta que es una mujer de carácter fuerte, decidida y no le impresionan los hombres con dinero, pues desde muy pequeña aprendió a trabajar honradamente para estudiar y darse sus gustos.



¿Cómo te sientes en tu nueva faceta como conductora de televisión?

Estoy más que contenta. Todos me conocen como cantante de ‘Alma Bella’ y comenzar esta nueva etapa de mi vida, es impresionante, es mi primera vez y lo tomo con mucho profesionalismo.



¿Dejarás de lado tu carrera musical?

No, seguiré cantando. Quiero crecer como artista, demostrar que siendo cantante también puedo conducir y hasta ser actriz, me gustaría estudiar y entrar al mundo de la actuación.



En el programa, Christian Domínguez o Diego Chávarri ya te habrán echado ojo...

Ja, ja, ja. No, son unos chicos muy respetuosos. Trabajamos en un buen ambiente, hay mucho compañerismo.

¿Te consideras una bomba sexy?

Me considero una chica normal, como cualquier mujer. Tengo mi lado sexy y uno tierno, como la mujer peruana, todas tenemos de todo un poco.



¿Podemos saber tus medidas?

Mis medidas son... 96-67-96.



¿Te has hecho algún arreglito?

Por ahí algunos. La gente que piensa que la cirugía te cambia la vida, está equivocada, hay que tener mucha disciplina para mantenerse. En mi caso, me alimento sano, hago ejercicios todos los días, en el escenario bailo. Me cuido un montón.

¿Qué edad tienes?

31 años, recién cumplidos. Me siento mejor que nunca, una mujer más segura, decidida, con mucha más fuerza y, físicamente, me siento mejor que cuando tenía 20. Literalmente, estoy en mi mejor momento.



¿Te has topado con algún faltoso en la calle?

Sí, las mujeres estamos expuestas a gente que está zafada. Soy una mujer de mucho carácter, no me dejo, sé darme mi lugar.



¿Cómo los enfrentas?

Los mando bien lejos... tengo mi calle.



¿Dónde naciste?

Soy chimbotana, del norte chico.

¿Y cómo así llegas a Lima?

Llegué por trabajo. Estudié Contabilidad, soy colegiada y cuando terminé mi carrera comencé a ejercer en Chimbote y aquí en Lima, trabajé para el Estado como cuatro años y luego comencé mi carrera como cantante.



Tu vida dio un giro de 360°...

Prácticamente. Siempre he cantado como hobby, pero profesionalmente desde hace siete años. Mi carrera profesional no la he dejado.



¿Te fue difícil entrar al mundo del espectáculo?

Me afectó bastante porque estás expuesta a muchas cosas, pero con el tiempo aprendes a sobrellevarlo. Ahora soy práctica, si en redes sociales recibo comentarios de malas personas, respondo en buena onda.

¿Estás soltera?

Sí, hace dos años y en busca, ja, ja, ja.



La última relación sentimental que se te conoció fue con ‘Chemo’ Ruiz...

Sí, pero eso es pasado, prefiero no mencionar nada de él.

Estoy tranquila, obviamente las personas en algún momento deseamos sentirnos queridas, pero no tengo apuro, no me quiero alocar. La persona que llegue, que sea buena, nada más.



¿Cómo tendría que ser el chico que conquiste tu corazón?

Me gusta el hombre chambeador, detallista, humilde y engreidor. Debe ser un apoyo y que me sume en todos los aspectos de mi vida.



¿Algún rasgo físico en especial?

Que sea alto.



Contigo no va la frase ‘billetera mata galán’...

Para nada. No estoy para que me mantengan ni para mantener a alguien. Si tú has trabajado por tener tus cosas, darte tus gustos, lo que menos quieres es una persona que te reste.

Tendrás muchos pretendientes o quizá algún ‘saliente especial’.

No tengo nada. No le cierro las puertas al amor, pero no he dejado entrar a nadie en mi vida. Hasta ahora nadie me impresiona.



¿Ya no quieres saber nada de futbolistas?

La profesión no tiene nada que ver con cómo es la persona. Hay profesores, arquitectos que son mujeriegos, pero como no están expuestos en televisión pasan desapercibidos. Yo quiero un hombre en todo el sentido de la palabra, más allá de aquello a lo que se dedique.



En los últimos meses, ¿algún pelotero te ha ‘tirado maicito’?

No me ha llegado ningún maíz, ja, ja, ja.

¿No te deslumbra que alguien te ofrezca un viaje a Dubái?

A estas alturas, hay un montón de gente que ofrece eso y después qué...



¿Te han hecho este tipo de propuestas?

Creo que no es a mí, a un montón de chicas. Respeto a las personas que quieren llevar su vida de esa manera, pero yo estoy por otro camino. Trabajé desde los dieciséis años, fui anfitriona y modelo para pagar mis estudios, a mí la chamba no me asusta, vengo de abajo y siempre quiero estar mejor.



Para las personas que aún no te conocen, Pamela Franco es...

Una mujer luchadora, chambeadora, humilde, que está dispuesta a dar todo. Espero que me acepten en sus casas y se conecten con el programa ‘Se pone bueno’, que va todos los sábados a partir de las 6 de la tarde por Latina.