No conoce que es la empatía. Tras la noticia de la muerte de la mamá de Pamela Franco, la señora Asunción Vera, el cantante Christian Domínguez no tuvo mejor idea que hacerse promoción en sus redes sociales. El desatinado gesto ha sido criticado por varios usuarios de las redes sociales quienes consideran que es insensible con el dolor de su pareja.

Christian Domínguez viene siendo criticado en redes sociales tras publicar videos de su participación en ‘El wasap de JB’ horas después de que se hiciera publico el fallecimiento de la mamá de su pareja Pamela Franco. Las publicaciones son acompañadas de risas. Si bien es cierto el programa ya estaba grabado, lo que le critican los usuarios de redes sociales es que publique estos videos en un momento bastante duro para la integrante de Alma Bella. Además, en las imágenes se observa que el cantante tiene que responder bromas sobre la camioneta que le regaló a su expareja Isabel Acevedo.

El cantante acompaña las publicaciones de emojis que significan burla y risas. Lo recomendable en este caso hubiera sido que el cantante se mantenga lejos de las redes sociales y se dedique a apoyar a Pamela Franco en un momento tan doloroso como lo es la muerte de su mamá. Hay que recordar que no es la primera vez que Christian Domínguez muestra su poco tacto, son incontables las veces en las que ha demostrado una personalidad egoísta e irrespetuosa con sus parejas como hizo con Vania Bludau, Karla Tarazana e Isabel Acevedo.

Las críticas en redes sociales son demoledoras con el cantante, sin embargo, cabe destacar que Pamela Franco se ha referido en varias oportunidades al apoyo que le brindó Christian Domínguez con la enfermedad que aquejaba a su madre. “Él llegó a mi vida en un momento muy difícil. Llegó para levantarme y día a día me lo demuestra, en realidad nos lo demostramos, y para mí eso me llena y me hace feliz. Soy feliz y eso es lo que me importa, tengo el hombre que quiero porque así lo decidí y vivo mi amor intensamente”, aseguró la también cantante.

Además, se mostró indiferente a las críticas sobre su relación. “No me importa que digan si es rápido, o por qué, pero sinceramente lo puedo resumir. Yo te amo mucho y no solamente me gusta decirlo, sino que trato de ser mejor persona, mejor mujer, día a día para hacerte feliz”, explicó Pamela Franco.

ALMA BELLA SE PRONUNCIA

Pamela Franco es muy cercana a sus papás, quienes residen en Chimbote, la noticia la recibió allá donde se encuentra desde hace unas semanas. La salud de su mamita era muy delicada, lo que obligaba a la cantante a repartir su tiempo entre Lima y la ciudad portuaria. Recientemente se encontraba realizando una actividad para cubrir los fondos que necesitaban sus padres. La integrante de Alma Bella se encuentra devastada y ha preferido mantener silencio.

Al respecto, la agrupación Alma Bella le envío un emotivo mensaje. En el afiche se puede ver el tradicional lazo negro que simboliza la pérdida de un ser querido. El mensaje que se lee es: Alma Bella expresa sus condolencias a nuestra compañera Pamela Franco y su familia por el sensible fallecimiento de su mamá, la Sra. Asución Vera. Dios la tenga en su glora. QEPD. Trascendió que Christian Domínguez se encuentra con ella en este momento tan difícil.

