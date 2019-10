Pamela Franco niega romance con Christian Domínguez y dice que no se besaron: "No me he metido en ninguna relación"

¡Lo negó a pesar de las imágenes! Pamela Franco rechazó tajantemente haber mantenido un romance con Christian Domínguez , quien la tarde del último miércoles confirmó el término de su relación de casi tres años con 'Chabelita' Isabel Acevedo.

Como muestran las imágenes difundidas por Magaly Tv La Firme, ellos se ven muy cariñosos, agarrados de la mano y dándose un beso, mientras entraban al karaoke ‘El Polo’, en Surco.

Al respecto, Pamela Franco aseguró que Domínguez es solo su ‘amigo y compañero de trabajo’, descartando tajantemente que se haya metido en la relación que tenía con Isabel Acevedo.

¿Quien es Pamela Franco? La supuesta manzana de la discordia entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo ¿Quien es Pamela Franco? La supuesta manzana de la discordia entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo

Pamela, ¿te enteraste que Christian terminó su relación con ‘Chabelita’?

Me estoy enterando ahorita, qué pena.

Se dice que serías tú la ‘manzana de la discordia’...

No tengo nada que ver, no tienen por qué meterme ahí.



El programa de ‘Magaly TV, la firme’ tiene unas imágenes tuyas...

Tenemos una amistad, trabajamos juntos, podemos coincidir en un lugar. Se ha dado una bonita amistad, me cae súper bien. La verdad, me sorprende. Quiero ver las imágenes primero.

En todo caso, ¿dejas en claro que nunca te metiste en la relación de Christian e Isabel?

No, estoy con la conciencia tranquila. No me he metido en ninguna relación. Él y yo somos amigos.



Acaba de salir la promoción del ‘ampay’ y se ve un beso entre tú y Christian...

Nooo, no me ha dado un beso. Solo lo saludé.

Ampay Christian Domínguez y Pamela Franco

Cabe indicar que minutos antes que se emita la promoción del ‘ampay’, Christian Domínguez en el programa ‘Válgame’ confirmó que su relación de dos años y nueve meses con Chabelita terminó ‘hace unos días’.



“Se terminó de una manera madura. (No hay una tercera persona), esto fue una decisión que toma Isabel porque hay puntos en una relación que tienes que acoplarte y tolerar de la otra persona, y esperar lo mismo. Pueden verme salir, como a ella también...durante la relación es imposible que encuentren algo (‘ampay’). El fin de mi relación es un tema personal y familiar”, dijo. (D. Bautista) b