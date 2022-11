Christian Domínguez reapareció a las producciones televisivas con la segunda temporada de ‘Maricucha’, en la cual besó a Ximena Díaz. ‘Amor y fuego’ conversó con Pamela Franco para ver su reacción y si lo apoya por su rol en estas escenas.

La bailarina indicó que el cumbiambero está emocionado de regresar a la actuación. “Sí, la verdad que todo pasa por algo, la verdad estoy super feliz. A pesar de que dejó de actuar bastante tiempo, estaba un poco, así como que ansioso y todo, yo lo veo muy bien “, indicó.

Además, comentó sobre el acalorado beso que el cantante se dio con la actriz y que no le molesta porque ya lo había visto en otras ocasiones. “ Lo he visto en otras series también chupando y esto no lo hace ahorita pues (...) Lo del wachimán también fue bien bonito, fue más romántico, es una historia de amor, o sea más profunda”, señaló.

“Es parte de él, de lo que él ya ha hecho y ya sabe manejarlo, no ando con malos pensamientos sinceramente, o sea para mí ‘fresh’. No significa nada, es su trabajo , lo veo así simplemente”, agregó.

De igual manera, informa que no se sienta celosa porque es parte del guion. “ Yo no ando ni en celos, ni martirizándome y es más yo veo la novela, me encanta, me mato de risa y es más le dije: ‘Oye, tienes que mirarla con cara de más enamorado’. Yo lo aconsejo (...) Yo por tonteras no me ando traumando ”, finalizó.

