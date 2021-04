Pamela Franco dijo que no le importan los comentarios que puedan surgir por su participación en el programa de Gisela Valcárcel, donde Christian Domínguez conoció a Isabel Acevedo y tampoco que la critiquen por su peso, porque está viviendo su presente y es muy feliz al lado de su hija y el cumbiambero.

¿Estuviste nerviosa al abrir la pista de ‘El artista del año’?

Imagínate ser la primera, es una gran responsabilidad, estuve nerviosa y ansiosa, pero sirvió para quitarme la carga que tenía de saber cómo es esto.

La frase ‘dame duro’, que le dijiste a Tilsa, fue pensando en que no te vas dejar derrotar tan fácilmente...

Lo dije porque así como hay cosas buenas, hay cosas malas, no estoy en mi 100% y de aquí para adelante tengo que mejorar un montón de cosas y las críticas constructivas, que sean todas para mejorar, las tomo a bien.

Sabes que tu presencia en el programa puede generar comentarios porque Christian estuvo con alguien en esta pista de baile...

La verdad que poco me importa, no ando pensando en eso. Estoy concentrada en aprender, divertirme, en sacar provecho de esto, que es como una escuela. Christian me ayuda un montón, no pienso en cosas negativas. La verdad que en mi vida hoy hay felicidad y con esto exploto más.

¿Cuántos kilos has perdido?

Seguro me han visto gordita porque la televisión engorda. Subí 24 kilos, bajé diez, me falta un montón, pero es un proceso. Antes vivía obsesionada por mi peso, antes que tenga a mi hija, pero estos ‘gorditos’ (rollitos) que tengo son la felicidad más grande de mi vida, así que no me acomplejo, recién tengo un mes de haber alumbrado.

¿Y cuándo será la boda?

Yo diría ‘el anillo pa’ cuando’. El anillo que tengo lo compré yo, de mi chamba, de mi sudor, esas cosas fluyen.

‘ARTISTA COMPLETA’.

A su vez, Christian Domínguez elogió el talento de su pareja al debutar en ‘El artista del año’ y abrir la primera gala de esta nueva temporada, y aseguró que es una ‘artista completa’.

“La vi nerviosa, pensé que iba a estar más, pero se controló. A mí me gustó su presentación porque canta espectacular, es una artista completa y se irán dando cuenta. Poco a poco irá dominando la pista, solo es cuestión de una semana más para que se suelte”, declaró.

El co-animador del programa ‘América hoy’ contó que aconsejó a Pamela que se encomiende a su madre que es su ángel en el cielo, a su hija Cataleya y que disfrute cada presentación.

Domínguez reveló que desde que Franco empezó los ensayos ha estado en modo papá. Es más, no dudó en acompañar a su pareja al estreno del programa con la pequeña que apenas tiene un mes de nacida.

Christian Domínguez acompaña a Pamela Franco con su bebé-TROME