POR: SAMANTHA AGUILAR

Pamela Franco, participante de ‘El artista del año’, nos habla de su nueva vida al lado de su pequeña María Cataleya, de apenas dos meses, y de su pareja Christian Domínguez, con quien planea casarse.

Si no hubieras sido cantante, ¿qué serías?

Soy contadora pública, ejercí esta profesión hasta los 24 años, por cosas del destino terminé en la música. Después estudié unos ciclos de Marketing, no concluí, pero espero retomarlo.

Como contadora, ¿manejas el dinero en casa?

Sí, todos los gastos del hogar.

¿Cómo disfrutas tu faceta de madre?

Estoy feliz. Ser madre era algo que yo quería hace mucho tiempo y fue difícil para mí porque no podía quedar embarazada. Christian y yo tuvimos que insistir mucho para lograrlo.

Entonces fue una bebita planificada...

Totalmente. Nosotros la buscamos. Era algo que deseábamos mucho.

¿Cómo te ha apoyado Christian en esta etapa, considerando además que él ya tiene experiencia?

Él me da mucha seguridad y tranquilidad. Christian es papá de dos niños preciosos; sin embargo, también está viviendo cosas nuevas. Por su trabajo paraba viajando mucho, pero por la pandemia ahora está más en casa y disfrutando de ella.

¿Te ayuda atendiendo a la bebé?

Él la baña y le conversa mucho. Cataleya vive enamorada de su papá.

¿Quieren tener más niños?

Planeamos tener uno más, cuando ella esté más grandecita. Queremos disfrutarla bien.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Temía no dar la talla como mamá.

¿Te obsesiona volver a recuperar tu figura?

Subí 24 kilos, ahora habré bajado 15, todavía me faltan casi 10. No me angustio, pero poco a poco estoy bajando de peso.

¿Estás siguiendo alguna dieta?

Yo como sano y no me mato en dietas, porque no quiero perjudicar a mi hijita, la leche es su alimento primordial.

¿Matrimonio o convivencia?

Es raro, siempre deseé ser madre, pero no pensaba en el matrimonio. El sueño que anhelaba ya lo cumplí y era formar mi propia familia.

¿Con Christian han hablado de matrimonio?

Lo hemos hablado y lo vamos a hacer, más adelante en una ceremonia chiquita y familiar.

En el amor eres...

Intensa, cariñosa y protectora.

¿Celosa?

No mucho. Soy relajada. No soy de las que controla a qué hora llega. Los dos somos grandes y queremos algo bonito. A veces, así tu cuides mucho a una persona, igual te engañará.

¿Perdonarías una infidelidad?

Si me llega a pasar, sí la perdonaría. Lo haría porque él es el padre de mi hija y siempre lo será, pero no seguiría con él como pareja. Quien te engaña, no te quiere.

¿Qué te enamora?

Me enamoran las acciones. No me fío de las palabras.

¿Cuál es el recuerdo que más atesoras en tu corazón?

Todos los momentos con mi mamá, quien falleció el año pasado.

¿Qué consejo le darías a las mujeres para lograr sus objetivos?

Que tengan seguridad de lo que quieren, apunten a dónde quieren llegar, rodéense de buenas personas y crean siempre en Dios.