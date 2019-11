Pamela Franco presentó a Christian Domínguez a su familia: "Me guiaré por cómo es conmigo"

Pamela Franco dijo que no le hará caso a terceros y que vivirá su propia historia con Christian Domínguez, luego que las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ los ampayaron besándose apasionadamente en Chimbote, a donde viajaron para conocer a la familia de ella.



“Sí, nos estamos conociendo y me siento muy bien. Dejaré que el tiempo decida lo que tenga que pasar”, dijo.



¿No te incomodan las críticas sobre Christian, respecto a sus infidelidades?

Me guiaré por cómo es Christian conmigo. No me importa lo que diga o piense la gente. Estamos felices y tranquilos. Cada uno está concentrado en lo que quiere y sin apuros, así que la gente, que siga hablando.



Están vacacionando en tu tierra, Chimbote, y salieron unas imágenes donde se les ve disfrutando con tu familia...

Vine a ver un tema familiar.



Imagino que Christian está advertido de que se porte bien...

Está más que claro (risas).



Parece que ‘Chabelita’ está pidiendo una indemnización a Christian por daño psicológico, ¿qué te parece?

Sé que Christian manejará ese tema bien y prefiero no opinar.