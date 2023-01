Pamela Franco sostuvo que ya vive en un matrimonio con Christian Domínguez y no tiene como prioridad casarse, pero si se da será una boda sencilla y bromea diciendo que realizará sus polladas porque es un ‘gastón’ . La pareja está esperando tener el documento del divorcio del cantante para dar el siguiente paso.

Pamela, Christian está a un paso de estar legalmente divorciado...

No hemos querido hablar de este tema porque luego dicen ‘es floro y no se qué’. Cuando pase, con papel en mano, ya (lo anunciarán).

Christian dijo que ambos desean casarse, pero por ahora tienen otras prioridades, como comprar su casa...

Tener una fiesta de matrimonio sería solo una formalidad porque nosotros somos un matrimonio en todo sentido. Ahorita casarse es un ‘gastón’ y tenemos prioridades. Pero si por ahí nos alocamos y queremos hacer algo, será muy sencillo.

¿No tendrían una boda lujosa como la de Brunella Horna y Richard Acuña?

El matrimonio de Brunella estuvo hermoso. Cada uno se casa como quiere y de acuerdo a sus condiciones. Lo importante es pasarla lindo.

¿Tu boda sería algo más intimo y familiar?

Yo no tengo muchos amigos y siempre soñé con una boda íntima, que la gente que realmente me quiera, me abrace y me diga: ‘Pamela, te deseo lo mejor del mundo’. Vamos a ir viendo cómo se dan las cosas, ahorita tengo fijada mi meta, ya de ahí haré un montón de polladas para casarme, ja, ja, ja.

¿Y cómo te está yendo en tu carrera musical?

Acabo de grabar dos canciones que lanzaré estos días

EL DIVORCIO

Christian Domínguez dijo que los avances de su divorcio con Tania Ríos ‘son bastantes buenos’, pues el juez ya emitió un veredicto y están esperando los trámites correspondientes. Además, comentó que le gustaría casarse este año con la madre de su última hija, la cantante Pamela Franco.

Christian, el podcast de Trome anunció que ya salió tu divorcio...

Ese tema lo está viendo mi abogado, los avances son bastante buenos, ya hay una decisión del juez y estamos terminando de ver los trámites correspondientes. Podría decir muchas cosas, pero prefiero que esté al 100 por ciento finiquitado para dar algún tipo de comentario.

¿Cuántos años has esperado para estar a un paso de estar legalmente divorciado?

Han pasado tantos años, 20 años, imagínate. Son varios factores lo que demoraron (el divorcio), pero por ahora no lo hagamos como una certeza porque hasta no verlo (terminado) no haré comentario.

El público está a la expectativa de cuándo te casas con Pamela Franco...

Como lo hemos dicho en un inicio de la relación, no es nuestra prioridad, tenemos que cumplir metas pactadas y cuando ya esté ya encaminadas pensaremos en el matrimonio. Ya somos un matrimonio, nos gustaría sí casarnos, pero son gastos que no es prioridad para nosotros.

¿Una de sus metas es comprarse su casa?

Sí, gracias a Dios tenemos ya un departamento, pero nuestra familia es grande y nos gustaría tener una casa para recibir a mi familia, a la familia de Pamela cuando llegue de Chimbote. Nosotros somos muy hogareños y preferimos las reuniones familiares.