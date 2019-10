Pamela Franco se queja que Christian Domínguez ni le habla tras escándalo ocasionado por ampay | FOTOS

La bailarina Pamela Franco reiteró que no hubo beso con Christian Domínguez y que por todo el escándalo mediático, el ‘Wachimán’ ni le habla.



Además, dijo que el tema ‘La atorranta’, que canta con ‘Alma Bella’, no está dedicado a la Chabelita.



“No hay ningún beso ni nada, es el ángulo de la cámara. Christian es mi compañero de trabajo, y ahora por todo este problema no tenemos ningún tipo de comunicación, no me habla”, dijo entre risas Pamela Franco, quien participará del ‘Expo Callao 2019’, que abrirá sus puertas este 30 de octubre en la Fortaleza del Real Felipe.

¿Invitarías a Christian?

Ja, ja, ja... están invitados todos.



El tema que identifica a la ‘Chabelita’, ‘La atorranta’, ¿está en el repertorio de ‘Alma Bella’?

Ese tema fue grabado hace tiempo, y sí está en nuestro repertorio, pero sin alusión a nadie en particular. Da la casualidad que justo ese tema se volvió polémico y yo lo canto sin problemas.



Por último, negó que entrene con Christian Domínguez en el mismo gimnasio.

‘SON MIS AMIGOS’



Asimismo, Angelo Fukuy, vocalista de ‘La Gran Orquesta internacional’, dijo que le desea lo mejor tanto a Christian como a la Chabelita.



“Él está un poco triste por la situación que está pasando. Isabel y Christian son mis amigos y deseo que ambos, cada uno por su lado, sean felices”, señaló Fukuy, quien es uno de los participantes de ‘El dúo perfecto’.