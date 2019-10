Relajada y tranquila: Así se muestra Pamela Franco en su primera publicación en redes tras ampay con Christian Domínguez

Pamela Franco está en medio de la polémica tras protagonizar un ampay con Christian Domínguez. La conductora de 'Se Pone Bueno' aseguró en una entrevista con Trome que no se ha metido en ninguna relación y que el cantante es su amigo.

"No, estoy con la conciencia tranquila. No me he metido en ninguna relación. Él y yo somos amigos. No me ha dado un beso. Solo lo saludé", declaró la chiclayana de 31 años a Trome.

Precisamente así se muestra en sus redes sociales. Tras la difusión de las imágenes en Magaly TV La Firme en donde aparece junto a su compañero en la conducción, la exbailarina se mostró relajada en sus redes sociales.

A través de Instagram Stories, Pamela Franco grabó una serie de videos despertando al ritmo de la canción "Date La Vuelta" de Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Nicky Jam. En las publicaciones, usa varios filtros y canta mirando a la cámara.

Pamela Franco

Además, aparece un clip promocional de la próxima edición del programa 'Se Pone Bueno' que se emite todos los sábados a las 2 p.m. en Latina. Hasta el momento no se sabe si la grabación para la edición del sábado 19 tendrá alguna modificación.

El último miércoles por la tarde, Christian Domínguez sorprendió al aparecer en el programa 'Válgame' para confirmar el fin de su relación con Isabel Acevedo tras tres años juntos.

Aunque al inicio, el cumbiambero no quiso revelar el motivo de la ruptura, terminó confesando que fue la ' Chabelita' quien decidió ponerle punto final al romance porque sentía que él no podía manejar su vida pública y privada, tema que se volvió recurrente en sus discusiones de pareja.