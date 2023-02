PONE PAÑOS FRÍOS. Christian Domínguez sigue dando de qué hablar debido a que no logró concretar su divorcio con Tania Ríos, con quien lleva casado más de 20 años. Ahora, una de las últimas en referirse al tema fue su actual pareja, la cantante Pamela Franco.

Franco dice estar “harta” del tema y asegura que un papel no va cambiar la vida que mantienen ambos como pareja. “Estoy harta de eso, no está dentro de nuestros pensamientos, acá las cosas son simples , un papel no va a cambiar nuestras vidas. Como pareja tenemos metas. Esto no me afecta como madre, mujer ni ser humano. Los dos vivimos dedicados a trabajar y a nuestra hija” , declaro Pamela Franco a El Popular.

En otro momento, descartó estar presionando al integrante de “América Hoy” para que concrete su divorcio. “Me da risa, ya no saben qué hablar. Lo que pasa es que Christian es mediático y genera titulares, por eso nunca lo van a dejar tranquilo. Tampoco nos vamos a morir si no sale” , agregó.

La exintegrante de “Puro Sentimiento” reconoció que, por el momento, casarse con Christian no es una prioridad, pues están enfocados en sus proyectos familiares. “Tenemos varios proyectos, estamos enfocados en cosas importantes. Como familia solo queremos estabilidad”.

“Hablar de eso (boda) es hablar en el aire, sería una fiesta para festejar que seguimos juntos y de nuevo a la casa. Nada va a variar, solo su DNI como soltero, la vida sigue. Lo que vale es que estamos bien como pareja”, puntualizó.

Christian ya no quiere casarse con Pamela y Giselo le ‘increpa’ EN VIVO: “Hizo todo ese floro para firmar contrato”

En América Hoy, Christian Domínguez reveló que, este momento, no tiene como prioridad casarse con Pamela Franco, ya que ambos desean comprarse una casa grande para su familia.

“Sí sería lindo que sea este año, pero nuestra prioridad es tener algo grande, una casa (...) Esta boda es parte de sueño, pero la prioridad es esa (casa)”, expresó el cumbiambero.

Eso dejó en shock a sus compañeros, porque se esperaba que la boda de Christian Domínguez y Pamela Franco sea televisada y transmitida por América Hoy. Ante ello, Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, no dudó en increparle en vivo.

“Christian, perdón, un rato, no se dan cuenta que él solo hizo todo ese floro (de la boda) para firmar contrato porque tenías que generar contenido. ¿Entonces esta acta qué es?”, manifestó.

