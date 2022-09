¡CHAMBA ES CHAMBA! Pamela Franco se pronunció sobre la polémica entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, a quienes un empresario intentó juntar en el escenario. La actual pareja del cumbiambero remarcó que no tiene problemas en que ambos trabajen en un mismo espacio.

La cantante enfatizó que Christian y Karla se mantienen en contacto por su hijo y que no se tiene por qué malinterpretar nada.

“Ese tema de los ex’s me aburren (…) Karla no es solo una ex, es la mamá de su hijo, no tiene nada de malo que estén en un escenario, a parte los dos son artistas, se ven siempre, y se tendrían que ver siempre por un tema del bebé, no le veo nada, sino que la gente sabe, a ellos los ven en un escenario juntos, ya saben que van a especular un montón de cosas”, expresó en América Hoy.

¿Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez, se quiere juntar con Karla Tarazona?

Brunella Horna le cuestionó a Pamela Franco si ella se incomodaría en un eventual caso Karla Tarazona y Christian Domínguez se reúnen en el escenario; ante ello, la cantante se mostró abierta a cualquier trato laboral, incluso, dijo que ella misma puede trabajar con la conductora de TV.

“También se puede juntar ella conmigo, ella anima y yo tengo mi orquesta. Chamba es chamba”, expresó entre risas.

Pamela Franco no es celosa con Christian Domínguez

