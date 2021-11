Pamela Franco dijo que se siente muy feliz de que Christian Domínguez esté participando en ‘El artista del año’ y aseguró que no vive con preocupaciones respecto a su relación, pues es una mujer que sabe lo que vale.

Pamela, ¿cómo te sientes con la participación de Christian en ‘El artista del año’?

Me alegra todo lo que le hace feliz. A él le gusta cantar, estar arriba del escenario, y disfruto mucho verlo. Como le dije, él no está ahí para demostrar nada a nadie, él ya es un artista con trayectoria, son 23 años en el medio y mantenerse es bastante difícil. Lo admiro un montón. Christian está disfrutando, por eso le dije: ‘Anda súbete, relájate, diviértete y sé feliz’.

Ahora que está en sentencia junto a Elías Montalvo, ¿le has dado algún consejo?

Él es el que me da consejos a mí, las cosas las toma de la manera más chévere, está tranquilo y creo que no necesita un consejo mío, ya que él sabe manejar mejor las cosas que yo. Pase lo que pase, que él salga y haga lo que sabe hacer. Le gustan mucho las baladas, pero me gustaría verlo sonriendo, bailando y nada, que salga y la rompa.

¿Y qué te parece Elías Montalvo?

Es talentoso y carismático.

En redes sociales hay comentarios donde te advierten del ingreso de Christian Domínguez al reality, pues se dice que en la pista de Gisela (Valcárcel) surgen los amores, ¿qué opinas?

Ja, ja, ja, me río. Imagínate si los comentarios de ese tipo me pusieran mal, no estaría con él. Es parte de (la televisión), yo estoy tranquila y enfocada en mi familia.

¿En su relación hay mucha confianza?

Más allá de la confianza, en la relación hay que confiar en uno mismo y cuando uno sabe lo que vale, no vive con preocupación. Yo vivo feliz y tranquila.

