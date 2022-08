¡ASUU! Durante la emisión de En esta cocina mando yo, Pamela Franco fue cuestionada por Yaco Ezkenazi si aún bañaba a Christian Domínguez, esto luego que en junio de este año el mismo cantante contó que su pareja se hacía cargo de su aseo personal.

“(¿Todavía lo bañas?) Sí (Christian Domínguez: Amor dile que me bañas y me sigues talqueando. Yo baño a mi hija) Y yo lo tengo que bañar a él”, agregó.

Ante ello, Ethel Pozo le preguntó a Yaco Ezkenazi si a él lo bañaba su esposa Natalie Vértiz. “Que me va bañar, me manda a la … fuera me dice”, respondió.

Pamela Franco conoce la clave de TODAS las tarjetas de Christian Domínguez

En el programa, Edson Dávila apareció en pantallas para preguntarle a Pamela Franco si tenía la clave de todas sus tarjetas de crédito y su celular.

El cumbiambero procedió a entregarle el celular a la cantante para que muestre en vivo que sabía todo de él. “Como lo molestan mucho (…) De todos los bancos (Tiene la clave de mi celular, mis tarjetas) Y tengo la llave de tu corazón”, dijo.