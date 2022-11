América Hoy se contactó con Christian Domínguez para comentar el tremendo besó que protagonizó con la actriz Ximena Díaz en Maricucha 2. El cantante fue consultado sobre cómo reaccionó Pamela Franco, pareja del actor, al ver la escena.

“Ella está pendiente de todo, a ella quería verme actuar, le gustaba lo que hacía. Nunca estuvo muy pendiente, ahora lo hace, y siempre me está dando las ganas, llego a casa muy cansado”, expresó.

Pero todo no quedó ahí, Ethel Pozo y Brunella Horna le consultaron a Christian Domínguez si Pamela Franco lo seguía bañando tras su beso en ficción.

“Por su puesto, yo llego, me recuesta, me baña porque estoy cansado, me acaricia”, contó el cumbiambero.

Christian Domínguez le aconseja a Brunella Horna que bañe a Richard Acuña

Ante ello, Christian Domínguez no dudó en aconsejar a Brunella Horna que bañe a Richard Acuña para que su matrimonio dure toda la vida.

“Si tengo que darte un consejo sería baña a tu marido y va a durar toda la vida”, dijo. “¿Bañar a Richard? Jamás. Te respeto amigo, pero con eso no coincido”, respondió.

