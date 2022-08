Pamela Franco se pronunció luego de la polémica se le levantó por un mensaje que compartió en sus redes sociales poco antes de cumplir tres años de relación con Christian Domínguez, que muchos han calificado como la maldición del cumbiambero, pues no ha podido superar ese tiempo de romance con ninguna de sus exparejas.

En declaraciones a la prensa, la cantante aseguró que su relación con el ‘Wachimán’ va viento en popa, aunque siempre hay altos y bajos. “Mi relación no es perfecta, tenemos altos y bajos pero creo que superar esos bajos nos hacen más fuertes, a nivel personal, como pareja y como padres. Es importante para nosotros hacernos más fuertes cada día”, acotó la chimbotana.

Asimismo, se refirió a los comentarios en torno a la supuesta ‘maldición de Christian Domínguez’. “En lo último que pienso es en las bocas que se cerrarán cuando cumplamos tres años juntos, yo vivo mi día a día y no me importa lo que piensen y opinen los demás”, dijo Pamela Franco.

En ese sentido, aseguró que no tiene nada planeado para su aniversario por los tres años con el cumbiambero, pero por la polémica, espera que le hagan el corso que le prometieron.

PAMELA Y CHRISTIAN JUNTOS ESTE DOMINGO EN EL PROGRAMA DE ETHEL

Este domingo a las 7 de la noche, Pamela Franco llega a “En esta cocina... Mando yo”. Ella hace dupla con Christian Domínguez y juntos se enfrentan a Virna Flores e Ismael La Rosa.

Este domingo te veremos guiando a Christian Domínguez en “En esta cocina… Mando yo”, ¿te hizo renegar?

Christian siempre me hace caso y esta vez no fue la excepción, así que hicimos un gran equipo en la cocina.

Sabemos que cantando te sientes como pez en el agua, pero, ¿mandas en tu cocina?

En mi cocina mando yo, también en la sala, en el patio, en todos lados… Christian es cero en la cocina, a él solo le gusta comer. Y yo no soy una experta, pero le puedo dar sus gustitos a mi amorcito. Me salen muy ricos el sudado y el cebiche, sabores del norte.

Por último, ¿qué proyectos se vienen para Pamela?

Si bien me he dado un tiempo, este tiempo me ha servido un montón, el estar en casa también “alimenta”, te hace fuerte, y con esa fortaleza voy a salir a los escenarios a cantar, que es lo que más me gusta. Muy pronto, Pamela sale nuevamente a darlo todo en lo que más ama, que es cantar.

TE PUEDE INTERESAR

Diego Bertie: Canción que grabó antes de fallecer será estrenada al mes de su muerte

Gian Piero habla por primera vez de la bronca con Renzo Schuller: “Esto se va a solucionar”

Jamila Dahabreh le contesta a Sofía Franco y niega haber sido la ‘otra’: “Aquí no hay amante ni suggar”