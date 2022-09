¡Se lo deja en claro! Pamela Franco fue abordada por un reportero de Amor y fuego para que responda acerca de las declaraciones que brindó Christian Domínguez sobre la relación sentimental que mantienen.

La cantante de cumbia aseguró que no tiene ningún problema con lo que dijo su pareja días atrás: . “No ha ocasionado que me ponga triste ni mal, las cosas con Christian están muy claras entre nosotros”, indicó

Además, Franco dejó en claro que el líder de “La Gran orquesta” ha asimilado la forma de pensar que ella tiene: “Soy muy realista y le he dicho que el ‘amor de mi vida’ es mi hija y Christian es el amor que quisiera compartir toda mi vida” , señaló.

Pamela Franco trolea a Christian Domínguez: “Lo he castigado por sus declaraciones, ya no lo baño”

Pamela Franco se enlazó EN VIVO con el programa ‘América Hoy’, emitido el último martes 27 de setiembre, para hablar sobre su relación sentimental con Christian Domínguez y dejar en claro que está llevando un compromiso sano, donde su familia es la más importante.

Sin embargo, la cantante no dudó en bromear con un supuesto castigo a Domínguez al ya no “bañarlo” más ante la polémica que levantó por sus palabras.

“ Por eso lo he castigado, no tiene su baño. A partir de sus declaraciones ya no lo baño, para que aprenda . No, nada, yo estoy superbién, trabajando, estamos mentalizados en cumplir nuestras metas como familia, dentro de mi casa no lo hay, estamos bien y construyendo una familia que no es fácil”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR: