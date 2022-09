Christian Domínguez se enlazó en vivo este lunes con América Hoy para defenderse luego de las críticas que recibió por sus últimas declaraciones en el programa de Christopher Gianotti, en las que aseguró que Pamela Franco, la madre de su última hija, no es el ‘amor de su vida’.

“La gente se hace un mundo por eso. Mi padre me dijo, después de que tuve horrores y errores en mi vida, que me voy a dar cuenta quién es el amor de mi vida cuando tenga a la persona a mi lado a los 70, 80 años. La pregunta fue muy clara, Pamela es mi gran amor, ha sido el amor más hermoso que he tenido y seguramente llegue a ser el amor de mi vida ”, acotó el cumbiambero.

En ese sentido, aseguró que espera quedarse con la cantante y que ella le dice incansablemente que no lo va abandonar . “Tengo la gran dicha que me diga que se va quedar conmigo toda la vida, que va estar a mi lado siempre”, indicó Christian Domínguez.

PAMELA FRANCO: CHRISTIAN NO ES EL AMOR DE MI VIDA

Por otro lado, reveló que conversó con Pamela Franco sobre el tema y que ella no se ha ‘picado’ por sus declaraciones. “No se ha molestado, inclusive me dijo que si le hicieran la misma pregunta diría que el amor de mi vida es mi hija, porque sé que se va quedar conmigo siempre” , aseveró el popular ‘Wachimán’.

Sin embargo, sus compañeras de programa no estuvieron de acuerdo con él. “Son amores distintos”, dijo Janet Barboza, mientras Brunella Horna acotó que Pamela sí se debe haber sentido incómoda en el fondo. “Eso dirá pero en el fondo sí se debe haber molestado”, afirmó la rubia.

