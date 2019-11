Pamela Franco, ahora que es la saliente oficial de Christian Domínguez y es aprobada por Karla Tarazona, salió al frente para defender al cumbiambero y responderle a la mamá de Isabel Acevedo, quien también criticó por sus últimas acciones en contra del cantante.



En 'Válgame', Pamela Franco nuevamente se pronunció sobre las declaraciones de la mamá de Isabel Acevedo y le aclaró que antes de opinar debe informarse y "sobre todo recordar". "Recuerde que su hija ha vivido momentos que son comprometedores. Yo creo que la señora debe mantenerse al margen porque su hija es una persona mayor y después de todas las cosas ha demostrado que es una mujer debe pechar por sus actos, porque aquí no estamos hablando de niños, estamos hablando de un hombre, dos mujeres. Si ella quiere saber algo, que me llame."

Asimismo, Pamela negó que el acercamiento con Christian Domínguez se haya iniciado con coqueteos durante las grabaciones de 'Se pone bueno' y le mandó un potente dardo a Isabel Acevedo con este comentario: "yo no me he metido con un hombre con relación, él es un hombre soltero. Yo no lo he llamado, hemos coincidido, él ha ido, yo no he buscado a nadie".



Pamela Franco en 'Válgame'