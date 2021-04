Tras su presentación en El Artista del Año, Pamela Franco indicó que se encuentra muy contenta en el reality, sin embargo, la prioridad en estos momentos es su familia, pues hace un mes dio a luz a María Cataleya.

“Estoy contenta en el programa, yo confío en mi talento, sé lo que soy, pero si la carga familiar aumenta, quizá por la bebe, podría dejar el show”, dijo Pamela Franco.

Asimismo, la cantante se pronunció tras las críticas que recibió por haber llevado a la pequeña recién nacida al programa en vivo del pasado sábado. Cómo se recuerda, Christian Domínguez se encargó de cargar a su bebé mientras ella se presentaba en al pista.

TROME | Pamela Franco reapareció en El Artista del Año tras dar a luz a su primera hija

“Christian y yo somos muy responsables, tomamos todas las medidas de seguridad con la bebé. Yo debo estar con ella por la lactancia, ella siempre está cerca de nosotros. Y, bueno, a nadie le gusta que lo critiquen, pero ya sé llevar estas críticas, no me molestan, por el contrario, cuando no critican me preocupo. A mí me critican por todo, también por mi peso”, agregó.

Finalmente, reconoció que el haber subido de peso en el embarazo la pone en desventaja frente a las demás competidoras del reality de Gisela Valcárcel.

“Físicamente estoy en desventaja con las chicas, y no solo por estar más gordita, si no, por el físico, al momento de cantar y bailar me falta un poco de aire. Por eso, Christian me ha puesto a bailar para bajar de peso y, también, estoy comiendo sano”, puntualizó.