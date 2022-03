Pamela Franco prefiere no opinar sobre el reciente enfrentamiento entre su pareja, Christian Domínguez, e Isabel Acevedo, luego que el cantante asegurara que terminó con ‘Chabelita’ porque esta le impedía que tenga contacto con su hijo con Karla Tarazona.

Sin embargo, a través de un en vivo en sus redes sociales, la líder de Puro Sentimiento recalcó que esa relación no terminó por ella. “No puedo opinar sobre eso porque no me corresponde, pero yo siempre lo supe, no es verdad que había terminado por mí”, acotó la cantante.

Asimismo, se atrevió a mandarle tremenda indirecta a Chabelita. “Nos podemos equivocar pero Dios sabe quién es bueno y quién es malo y quién actúa con maldad, entonces eso hay que dejarlo ahí y ya está”, dijo Pamela Franco.

Finalmente, aseguró que no le importa el pasado de Christian Domínguez. “Si me importara... Dios mío... estuviera crucificada, hubiese bajado (de peso) pero de la depresión. Yo vivo mi vida y vivo mi presente”, enfatizó.

