Pamela Franco volvió a ser consultada sobre los papeles de divorcio de Christian Domínguez. La cantante confesó que le ha pedido al padre de su hija que no se refiera más al tema de forma pública.

“Yo misma le he dicho que por favor ya no diga nada porque diga lo que diga, su verdad, que es la verdad que yo conozco, es la que yo sé con pruebas y todo, pero la gente va a especular y sobre todo los medios de espectáculos quieren y lo aman mucho a Christian, van a decir lo que quieran, sobre todo lo que vende”, comentó a las cámaras de “América Espectáculos”.

Pamela Franco pide no hablar más sobre divorcio de Christian Domínguez

Asimismo, aseguró que por ahora su prioridad no es contraer matrimonio con el colaborador de “América Hoy”. “La gente va decir porque no se casan, y si nos casamos la gente va decir ‘un año más o menos, la engaña’, siempre va haber algo, entonces lo importante es que nosotros tenemos una familia, una relación perfecta no la tenemos, una relación como la de cualquiera con altos y bajos, tratando de ser mejores personas, el día a día, luchando porque la verdad que trabajamos un montón y eso es lo que importa, lo otro es un papel, casamiento es una formalidad que no va variar nada nuestras vidas porque nosotros ya somos una familia y después de festejar seguiremos nuestras vidas como tenga que seguir” , aseguró.

Finalmente, la también cantante se animó a revelar los planes a futuro que tiene para los papeles de divorcio de Christian Domínguez.

“Pero bueno ese papel ya saldrá en algún momento, si sale, sale, no se preocupen, como tanto es de interés público yo lo voy a poner como una diploma y lo voy a postear”, sentenció.

