Pamela Franco vive el día a día en su relación con Christian Domínguez y no permite que sus oídos hagan eco de las ‘cositas’ del pasado que protagonizó el cumbiambero, porque afirma que ‘todos cometen errores’. Ella hoy está construyendo la familia que siempre soñó y espera en un futuro casarse con el padre de su hija.

Pamela, hace unas semanas llegaste a ‘América hoy’ luciendo un conjunto de dos piezas y Christian dijo: ‘Si sabía que venías así no te dejaba salir. ¿Tan celoso es?

Entre los dos, él es el más celoso y a mí me encanta que me cele, prefiero que sea él el traumado y no yo. Mejor que me cuide que estar cuidándolo porque todo el mundo piensa que soy la que está ‘marcándolo’ y, la verdad, no es así. Es celosito y siempre le digo que está a una rayita de ser tóxico.

Pero sabe que eres artista, que tienes tus curvas y te van a mirar...

Claro, pero tú sabes que el hombre peruano es muy machista. Yo sí le digo ‘calatéate en el escenario, muestra lo que tienes’, yo sí lo vendo, pero él no, ja, ja, ja.

Christian reveló que ‘pichanguea’ tres veces a la semana y es cerca de tu casa. ¿Has ido a verlo jugar?, ¿le sugerirías que ya no lo haga por todo lo que ha pasado con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal?

Christian trabaja un montón y aparte de entrenar en el gimnasio no hace otra cosa, en realidad no hacemos otra cosa que trabajar, entrenar y estar en casa con la familia. Entonces, creo que si tiene un espacio para jugar con sus amigos de la música, su familia, no le veo nada de malo y no prohíbo nada porque considero que si tengo la oportunidad de reunirme con alguna amiga, que no son muchas para suerte de él, pues también saldría. Hasta el momento no me ha dado motivo para dudar y tampoco vivo del pasado, solo de mi presente. No desconfío, por eso lo dejo que se relaje y las cosas que hacen otras personas no tienen necesariamente que pasarte a ti.

PAMELA FRANCO ESPERA QUE CHRISTIAN LE ENTREGUE EL ANILLO

Le escuché decir en ‘América hoy’ que su divorcio está por salir y habrá boda. ¿Ya han fijado fecha para casarse o dar el sí no te quita el sueño?

Sí, me contó cómo va ese tema. Es importante para nosotros, no solo por casarnos, sino porque considero que hay temas que se deben cerrar por completo para construir nuestra historia al lado de nuestra familia, y también para formalizar con el matrimonio. No tenemos fecha, se dará cuando tenga el papel en mano y ahí organizaremos la boda. Todo será en el momento indicado y porque quiero mi anillo, él ya sabe cómo quiero mi ‘roca’.

Siempre te recuerdan que si llegas a los tres años, que la Chabelita, ¿ya estarás curtida con todo eso?

Con Christian hemos puesto un punto final y creo que también todos los involucrados. A mí, sinceramente el pasado de Christian no me molesta, porque todos tenemos una historia y nos hemos equivocado. Él y yo, cuando empezamos, fuimos francos y hoy estamos construyendo nuestra familia. No somos perfectos, pero de verdad que estamos en un camino muy bonito y no permito que nada de atrás nos afecte, porque sería algo tonto reclamar por algo que pasó cuando yo no era parte de su vida. Nuestra historia empieza el día que decidimos estar juntos y será así hasta que Dios lo decida.

¿Te incomoda que le recuerden sus ‘ampays’ o lo vacilen de infiel?

Mira, soy muy clara y siempre le digo a Christian que ‘ya las cosas están hechas y a la gente se le calla con hechos. Tú tienes que preocuparte en ser una buena persona, buen padre, buena pareja y la gente con el tiempo se va a dar cuenta de tu cambio’.

Vives el hoy...

Lo que pasa es que hablan de Christian porque es mediático, pero todos tenemos una historia y ese es el precio que le toca pagar, y yo, como su pareja, tengo que saber manejarlo. Pero no permitiré que nada del pasado, que ni siquiera me importa, vaya a interferir en la felicidad y tranquilidad emocional de la familia que estoy construyendo y con la que siempre soñé. Él está conmigo y estará conmigo hasta que lo decida, porque lo quiera y sienta, pues las cosas no se fuerzan, fluyen. Uno no puede obligar a nadie que te quiera o ame.

Además, cada pareja maneja sus códigos...

Hay que ser francos, cada uno tuvo en su vida personas que nos marcaron de distinta manera y ninguna historia se parece a la otra. La historia que viviste con tal persona tuvo su momento y tiempo, y ese libro se cerró, ahora escribes otra.

LOS TRES AÑOS CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Una vez te escuché decir que con fe llegas a los tres años, ¿los van a celebrar?

Imagínate, tomarlo de mala manera o que me incomode, aunque a veces creo que se han excedido, pero es por todo lo que Christian ha pasado y arrastra cositas. Así que hay que tomarlo de una manera ‘chévere’ para que no nos afecte porque no ando pensando en eso. El futuro vendrá, para qué estar traumándose con eso porque no te deja vivir lo que tienes en el presente. Si llego me harán mi corzo (ríe).

¿Le revisas el celular a Christian o conoces su clave, o él la tuya?

No le reviso su celular, no ando pendiente de su celular desde el día uno. Él, a veces, sí agarra mi celular y yo lo dejo, pero también tengo la libertad de agarrar el suyo aunque no veo la necesidad. Sí tengo su clave y él la mía, pero si en este instante me dan ganas de ver sus mensajes lo hago y no tendría que molestarse, ni tampoco yo si él desea hacer lo mismo. Hay confianza, además considero que si una persona quiere hacer algo, se nota y es evidente.

¿Piensan tener más bebés?

Ay hermana, deja que recupere mi cuerpo, porque con Christian todo fue rápido y sé que necesitamos tiempo para nosotros.

¿Cuánto has bajado ahora que estás entrenando?

Bastante, y es que cuando uno empieza a entrenar le pones más ganas, también trato de hacer una dieta saludable, no basta con cuidarse por fuera, también por dentro. Cuando estuve embarazada regalé toda mi ropa y mis zapatos, porque a los 8 meses me veía como un ‘elefantito’. Algunos piensan que me he operado y no es así, lo único que puedo decir es que cuando uno se propone una meta, la cumple.

Pamela, ahora que estás en ‘Puro Sentimiento’, ¿tu carrera como solista queda en stand by?

‘Puro Sentimiento’ está caminando muy bien, con las chicas nos estamos complementando, porque la agrupación se volvió a armar, y el futuro pinta bonito. El nuevo tema que se lanzó ha recibido mucho respaldo del público y mi carrera como solista será para más adelante.

