En el mes de marzo, Alexandra Méndez ‘La Chama’ se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y contó que el futbolista Christian Cueva le escribió por redes sociales para ‘afanarla’. Según la venezolana, el seleccionado nacional le comentó que tenía una crisis con su esposa Pamela López, pero ella no le creyó y hasta le advirtió que le diría todo a su mujer.

Al día siguiente de la emisión del programa, la pareja de ‘Aladino’ decidió escribirle un extenso texto a la Chama para pedirle que el cuente la verdad de lo sucedido, pues ella tenía dos versiones y ambas eran completamente diferentes.

En exclusiva, Alexandra mostró el mensaje que Pamela le mandó por Instagram y le pedía que le mostrara pruebas de todo lo que supuestamente Cueva le había escrito.

“Si me atrevo a hacerlo (escribirte) es solo por una razón. La verdad que yo merezco saber. Tu presentación en ese programa era evidente que traería consecuencias de las cuales yo debería ser ajena porque me muevo en un mundo distinto (...) Nunca me he metido con nadie ni en escándalos. Siempre he cuidado lo que yo considero más valioso”, escribió.

En un extracto, Pamela López se refiere a un hecho que ocurrió en julio del año 2018. En ese momento, la Chama la saludó vía Instagram para contarle algo, pero nunca le dijo qué.

Según Alexandra Méndez, por esas fechas Christian le había mandado mensajes pidiéndole salir y ella, cansada de su insistencia, quiso contarle sobre los mensaje que recibía a su esposa. Pero luego se arrepintió porque se enteró que estaba embarazada.

Alexandra Méndez - Trome

“Cuando tú me escribiste el año pasado que querías hablar conmigo yo me imaginé que quizás querías algún saludo o apoyo a alguna fundación. Me imaginé cualquier cosa menos lo que ayer relataste. Yo le comenté a mi esposo y él me dio una versión muy diferente a la que tú relatas. Yo solo te pido con el corazón en la mano que puedas comentarme la verdad. Yo sabré entender todo. Tengo dos versiones diferentes pero no tengo ninguna prueba de nada", siguió escribiendo Pamela.

En ese momento, la venezolana le respondió y lamentó lo que estaba pasando, pero le aseguró que lo que ella declaró en El Valor de la Verdad era cierto pues había pasado por un polígrafo. Sin embargo, evitó mostrarle las conversaciones que Cueva le dedicó por miedo a perjudicar el embarazo que en ese momento llevaba.

La esposa del futbolista se sinceró al final de su texto y le contó que por muchos años nadie apostaba por su relación, pero ella había estado al lado de su pareja en buenos y malos momentos. Lo que más sorprendió es que aseguró que ambos nunca habían tenido un problema por infidelidad y que era la primera vez que él estaba involucrado en algo así.

“Como le dije a Christian en caso esto fuese verdad, ella no me hizo ningún daño porque no nos conocemos de nada, pero quien siempre me debe respeto es él. Mira, seré sincera. Yo empecé mi relación cuando él no tenía ninguna fama ni dinero. Muchos no apostaron por nuestra relación pero la voluntad de Dios fue que formáramos una familia. Desde ahí hemos tenido muchos altos y bajos como todos pero nunca he tenido un problema de infidelidad y si lo hubo, nunca lo supe hasta lo de ayer. Como te repito, tengo dos versiones completamente distintas y necesito conocer la verdad de todo”, finalizó.