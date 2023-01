La periodista Pamela Vértiz regresa esta noche al frente de ‘Día D’, a las 10 de la noche por ATV, afirmando que ya lleva 14 años al frente del programa dominical y deseándole los mejores éxitos a su amigo Fernando Díaz, quien se fue a Latina. Asimismo, comentó que le parece válido que Shakira haya lanzado una canción de despecho tras haber sido traicionada por el exfutbolista Gerard Piqué.

“Mañana (hoy) estamos de regreso con ‘Día D’ y ya voy 14 años en la conducción, pues llevo la cuenta con la edad de mi segundo hijo. En los dominicales no hay fórmula mágica, el formato es conocido, pero tenemos un público que nos espera cada domingo para llevarles buenas historias”, comentó Pamela Vértiz.

Además, señala que esta noche en ‘Día D’ presentarán un reportaje revelador sobre los infiltrados en las protestas en el sur.

“Como periodista estoy muy preocupada con todo lo que está pasando y va a ser parte del contenido de ‘Día D’, de toda la convulsión, de la violencia que vienen desde los grupos que se están infiltrando en las protestas en el sur. Y también una violencia represiva que se tiene que investigar. Y tenemos reportajes en esa línea, hay uno en especial que va a ser revelador y que ha realizado César Cornelio, quien se suma al equipo periodístico del programa”, agregó la conductora.

A finales del año pasado, Fernando Díaz dejó ATV para asumir nuevos retos en Latina, y Pamela le deseó lo mejor en su carrera.

“La pena que me dio que se fuera Fernando Díaz, quien primero es un amigo, luego un profesional de primera. Tenía un espacio en ‘Día D’, pero la gente crece, se le presentan oportunidades que tiene que aprovechar. Y como dije el año pasado, me da un poco de celos pues ahora lo veré en otra pantalla pero me alegro por su crecimiento”, añadió Pamela Vértiz.

En otro momento, también opinó sobre la polémica que ha levantado en los últimos días la canción de Shakira que grabó con Bizarrap para referirse a su exesposo, Gerard Piqué, y consideró que era válida.

“Claramente es la canción del despecho, está facturando y me parece válido. Cada quien elige exorcizar sus demonios a su manera y está canción ha trascendido. Sin embargo, la tristeza que nadie mira es que el papá y la mamá son dos archi famosos enfrentados y hay niños de por medio”, comentó.

