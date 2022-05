La periodista Pamela Vértiz afirmó que la competencia es difícil porque ‘todos son unos capos’ y en su canal no hay problemas de egos. Además, anunció el lanzamiento de la campaña ‘Misión Posible por la Educación’, que realizará Unicef en alianza con ATV.

“Creo que deberíamos hacer un pacto social y no le podemos soltar las manos a los niños, sobre todo de las escuelas públicas, que han perdido dos años de contenidos y no tienen una infraestructura básica para estudiar. Nos toca hacer algo y Dios quiera se supere la meta de los 2 millones de soles”, indicó Pamela, quien añadió que ya se puede donar desde 30 soles en la página web de Unicef.pe.

Están comprometidos con esta campaña de la Unicef...

Nosotros hicimos una primera campaña antes de la pandemia, esta nos obligó a replegarnos, pero tenemos que salir con más fuerza. Empecemos los que estamos en capacidad de tener caja de resonancia, que son los medios de comunicación, a hacer bulla con este tema y que más empresarios se pongan la mano no en el bolsillo, que es lo que corresponde, sino en el corazón y que entiendan que no podemos soltarles la mano a estos niños.

¿Cómo le va en sintonía a ‘Día D’?

Estoy agradecida, tengo 13 años, no todos han sido parejos, pero francamente los últimos años ‘Día D’ ha sido favorecido en la sintonía y sí es un reto porque la competencia no es fácil, son unos capos todos, somos puras mujeres en el prime time, además.

Pamela Vértiz y otros artistas presentaron la campaña de Unicef 'Misión Posible por la Educación'

¿Con tantas mujeres en tu canal no hay un problema de egos?

No, al contrario. Yo soy de las que piensa que si le va bien a Juliana, Magaly, Andrea, Drusila, a los chicos en la mañana, le va bien al canal, le va bien a todos.

Hay temas de infidelidad que se han vuelto públicos y han indignado a muchas personas. ¿Qué opinión tienes al respecto?

No voy a hablar de la vida privada de las personas, lo que sí he dicho públicamente es que no me gusta el doble rasero con el que se juzga el tema de la infidelidad. El hombre sigue con su chamba y a la mujer la crucifican y la mandan para la casa, eso es machismo puro. Me parece de una injusticia absoluta, para bailar tango se necesitan dos y para cometer infidelidad la responsabilidad recae en los dos que decidieron hacer eso, porque es una decisión consciente de dos personas adultas. Entonces, ese doble rasero no me gusta.

TE PUEDE INTERESAR: