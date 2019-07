Rodolfo Gaitán Castro molesto porque no le dieron importancia a la música andina en inauguración de Lima 2019

Rodolfo Gaitán Castro lamentó que en la relación de canciones de los ‘Juegos Panamericanos Lima 2019’ -que sirvió de marco para el desfile de las delegaciones participantes en la inauguración- no se haya considerado a más representantes de la música andina peruana.



“Yo pienso que se tiene que presentar en vitrina lo mejor del Perú y si han considerado a la música andina de manera tan irrelevante o le han dado tan poca importancia, eso está muy mal. Como si no hubiera talento en el Perú”, precisó Rodolfo Gaitán Castro.



“Hay que darle una llamada de atención a los responsables o a los organizadores. Me gustaría saber quiénes son, tal vez es gente desinformada del valor de la música andina”, añadió Rodolfo Gaitán Castro.



(Frank López)