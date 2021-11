Pancho Rodríguez usó sus redes sociales para compartir una extraña experiencia que vivió hace unos días, cuando fue a recorrer los cerros de La Molina. Según el integrante de EEG, fue testigo de un avistamiento OVNI.

“Fue locazo, yo estaba llegando arriba, a la cima, y derrepente veo y era una cosa redonda, medio plateada. No le di importancia pero se movía y luego aparece otra. Dije ‘¿qué hago?’ porque estaba completamente solo, no había nadie arriba. Con fe no más me quedé sentadito, no me van hacer nada malo y una como que cambió de color a morado”, contó visiblemente impresionado para las cámaras de América Espectáculos.

El chileno afirmó que nunca había tenido una experiencia de este tipo de tan cerca. “Yo estoy seguro que ha más vida fuera del planeta Tierra, en el Universo. Fue locazo, por suerte pude sacar el celular pero me puse tan nervioso que me olvidé del zoom. Pero lo registré por lo menos”, dijo convencido.

PANCHO LEJOS DE TEPHA

Por otro lado, Pancho Rodríguez se refirió a las recientes declaraciones de su expareja, Tepha Loza, quien lo calificó como último en el ranking de chicos más guapos de EEG. “Está bien, ella puede hacer el ranking que quiera. Yo me quedo en el décimo, mientras más lejos mejor. Está todo bien, no pasa nada”, indicó.

