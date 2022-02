En una reciente entrevista con Magaly Medina, Pancho Rodríguez reapareció para contar que continúa sin poder regresar a Perú debido a las reglas que infringió cuando asistió a una fiesta en pandemia. El chileno confesó, además, que ‘confundió su amistad’ con Yahaira Plasencia y que ‘pasaron cosas’, ante las preguntas de la Urraca sobre si se había besado con ella.

Como se recuerda, los rumores de un posible romance entre Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez empezaron a sonar con fuerza, luego de que el chileno fuera intervenido en la polémica fiesta de la salsera, en Chosica.

MAGALY LE PREGUNTÓ SI BESÓ A LA YAHA

Ante los cuestionamientos de Magaly, Pancho Rodríguez terminó por confirmar que se besaba con Yahaira Plasencia, argumentando que los dos cundieron su amistad por momentos.

“Nosotros teníamos una amistad (...) tal vez en algún momento pueden haber pasado cosas, peor siempre fuimos amigo, siempre tuvimos claro que era una amistad. Por ahí en algún momento por ahí pudimos confundir la amistad”, reveló Pancho.

Finalmente, el exguerrero ‘choteó' a la salsera indicando que esos temas no le interesan por ahora. “Hoy en día eso no me interesa (lo que pudo pasar con la salsera), me interesa solucionar mi tema”, precisó.

Pancho Rodríguez confirma chapes con Yahaira Plasencia (Video: ATV)