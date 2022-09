‘Magaly TV, La firme’ reveló en su última edición, emitida el viernes 16 de setiembre, que el chileno Pancho Rodríguez puede regresar al Perú, después de que Migraciones emitiera una resolución que anula la sanción que tenía; la cual se realizó por asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia durante la pandemia.

“ Desde el 31 de agosto está expedida la resolución número 572022 de Migraciones por la cual se declara nula la sanción impuesta al señor Pancho Rodríguez, eso quiere decir que el señor Rodríguez, desde el 2 de setiembre , fecha de la notificación, podría ingresar o puede ingresar libremente al Perú sin restricción alguna”, expresó Jorge Fernández, el Superintendente Nacional de Migraciones.

Magaly le confirma a Pancho Rodríguez que puede regresar al Perú

Fue la propia Magaly Medina quien le dio la buena noticia a Pancho Rodríguez: “El equipo periodístico ha verificado junto a gente Migraciones y nos han dicho que tú en la pantalla de Migraciones no existe ya ningún tipo de problema para que tú ingreses al país”.

Notablemente conmovido, el exchico reality le respondió a la conductora que desea estar en su set y que se encuentra feliz por la noticia: “Con lo que me estás diciendo me transportó como a un sueño, estoy en una nebulosa de sueño esperando que sea realidad. Si es realidad yo me comprometo a que la próxima semana estoy con ustedes ahí, en tu programa, si es que obviamente me aceptan” , indicó Rodríguez.

El chileno aprovechó para expresar su felicidad a la ‘Urraca’: “Quiero darte un abrazo a ti, quiero dar un abrazo a tu equipo de producción (...) quiero abrazar a mis amigos, quiero comerme un rico ceviche, quiero tomarme un rico pisco sour”.

Pancho Rodríguez se entera EN VIVO que ya puede regresar al Perú y así reaccionó: “Estoy en un sueño”