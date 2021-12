Pancho Rodríguez visitó este viernes “En boca de todos” y fue consultado sobre los rumores que indican que tendría un romance con la cantante Yahaira Plasencia.

“Las únicas dueñas de mi corazón son mis hijas. Estoy feliz, estoy tranquilo, estoy soltero, enfocado en mí, eso es lo que importa y disfrutando de mis amigos”, dijo el integrante de “Esto es Guerra” al ser consultado sobre su situación sentimental.

Sin embargo, Ricardo Rondón no se quedó satisfecho con la respuesta del chico reality y le preguntó directamente por Yahaira Plasencia, con quien viene siendo vinculado desde semanas atrás.

“Todo lo que se está diciendo de Yahaira Plasencia. ¿Pasa algo entre ustedes dos? Son amigos, son compañeros, amigos con derecho, son patas. ¿Qué pasa?, ¿Qué son?”, consultó el conductor de “En boca de todos”.

“Es lo que ha declarado ella, es lo que he declarado yo. Somos amigos, nos tenemos un gran cariño, hay un gran respeto entre nosotros, pero no hay nada más que eso, y no lo habrá”, respondió inmediatamente Pancho.

Además, el chico reality no dudó en elogiar a Yahaira Plasencia y dijo que la considera una artista completa.

“Me parece una mujer guapísima, pero la veo como amiga. Me encanta su música, ella como artista me encanta. Ella tiene una fuerza que muy pocas personas lo tienen, ser un artista integral no solo requiere una linda voz, sino desde que te paras en el escenario y Yahaira es espectacular”, acotó.

Pancho Rodríguez sobre Yahaira Plasencia https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia molesta con Coto Hernández

Yahaira Plasencia molesta con Coto Hernández. (Video: Latina) null