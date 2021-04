PIDE DISCULPAS. Uno de los chicos realities que estuvo presente en la reunión por el onomástico de Yahaira Plasencia fue Pancho Rodríguez, quien al escuchar que los efectivos intervenían la vivienda, se escondió en el baño. Al respecto, el modelo le pidió disculpas a sus seguidores y a la productora de Esto es Guerra, Pro TV.

Pancho asegura que ha tenido tiempo para reflexionar sobre su falta. “Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para expresar mi sentir ante el lamentable incidente, ocurrido el pasado viernes 23 de abril alrededor de las 11 pm, al acudir a una reunión de cumpleaños ubicada en el distinto de Cieneguilla”, empieza el comunicado.

Rodríguez insiste en que debe asumir su error. “Las consecuencias de mi irresponsabilidad y proceder, mas aun conociendo la difícil situación que vive el país debido a la pandemia. Ante las imágenes mostradas en distintos medios de comunicación, debo señalar que lamento profundamente mi comportamiento al incumplir lo impuesto por el gobierno ante la prohibición absoluta de eventos y reuniones privadas o publicas”.

La figura televisiva indica que se escondió en el baño producto de los nervios. “Fui preso de la incertidumbre y el miedo ya que nunca estuve en una situación parecida, actué por instituto y trate de esconderme lo que no debió suceder. Luego fui trasladado a la dependencia policial donde tomaron mi declaración, asumí mi falta, firme el acta de detención y luego me traslade a mi domicilio”.

Pancho asegura que no hay justificación para la falta que cometió. “En los seis años que vivo y trabajo en Perú nunca había protagonizado ningún acto de indisciplina como ciudadano, me relaje , tome una mala decisión y toda acción tienen una consecuencia. Finalmente quiero pedir sinceras disculpas por lo ocurrido ante la opinión publica, a la empresa donde trabajo PRO TV y a toda la gente que me sigue . Me equivoqué y ahora toca asumir las consecuencias de mis actos”.

De acuerdo a fuentes de Trome, algunas personas que asistieron a la fiesta clandestina se escondieron en diversos lugares de la casa, pero ninguno dio razón de Yahaira Plasencia, es más incluso dijeron que ella no había asistido, pero luego de unos minutos de retirar a todos los asistentes y llevárselos a la comisaría de Cieneguilla, los agentes siguieron buscando dentro de la vivienda.

PANCHO RODRÍGUEZ SE ESCONDIÓ EN EL BAÑO

El primero en ser hallado escondido en el baño fue Pancho Rodríguez, el chico reality había asistido a la fiesta clandestina junto a otros amigos y, aparentemente, también integrantes de Esto es Guerra. El chileno se llevaría una sanción mayor por parte de la productora Mariana Ramírez del Villar debido a que se encontraba de descanso médico por la grave lesión que sufrió en uno de los juegos del programa de América Tv.

Al momento de su intervención le piden a Pancho que se identifique y lo hizo ante la Policía con su nombre real y tuvo que firmar un acta de intervención con cara de arrepentimiento.

