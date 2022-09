EMOCIONADO. Pancho Rodríguez aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez del Perú a las 11:30 p. m. y con esto acabaron los casi 9 meses que estuvo impedido de ingresar a nuestro país. El exchico reality se mostró muy feliz y se animó a dar una breves declaraciones.

“Aún como que no lo puedo creer (...) Creo que uno es libre de estar donde quiera estar. Yo amo Perú y por eso luchamos (...) Le agradezco a la vida por estar acá”, manifestó a las cámaras.

El chileno remarcó que su familia está muy bien y al ser consultado directamente si su novia vendría al Perú, él dijo que sí que espera tenerla pronto.

¿Pancho Rodríguez regresa Esto es Guerra?

Sobre su trabajo en el Perú, Pancho Rodríguez enfatizó que no ha firmado ningún contrato con un programa porque su futuro no estaba muy claro. “¿Vas a ser el reemplazo de Rafael en EEG? No, no”, dijo.

“No, no he querido hablar con nadie estando allá, a todo el mundo le dije que primero tengo que estar allá (....) Tengo proyectos personales ”, expresó.

Pancho Rodríguez: Esto dijo tras regresar al Perú

