Pancho Rodríguez reapareció en el programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén para dar detalles de su nueva vida en Chile debido a que no puedo regresar al Perú desde hace varios meses por una sanción de Migraciones. El chileno acusó a esta institución de estar coludida con un político que sería Paul García Oviedo.

El chileno se reafirma en su teoría de que un excongresista impidió que regrese al Perú por un supuesto vinculo con una mujer que sería Yahaira Plasencia y no por la sanción por ir a la fiesta de la salsera.

“Pido que Migraciones se manifieste o que salga a desmentir mi teoría, ni siquiera eso. Yo comprendo que las cabezas de Migraciones cambiaron en este ultimo tiempo, pero ya son seis meses”, dijo Pancho Rodríguez.

ACUSA A MIGRACIONES

El exguerrero precisó también que el excongresista envuelto en este escándalo habría hablado con el entonces Ministro del Interior para ponerle trabas en su vuelta al Perú.

“La gente me decía te sacaron el país por ir a una reunión. ¡No! No fue eso. A mi me sacaron por lo que estoy contando. Migraciones se prestó para esto” , agregó el modelo chileno.

Pancho Rodríguez se mantuvo en su postura de que hubo un personaje, que sería Paul Oviedo, quien movió sus influencias para que pueda volver al país.

“¿Qué ganaba? Se hizo para hacerse el bacán diciendo ‘saqué al chileno este’. Ni siquiera esta persona tenía una relación formal con esta otra chica. Te creo si me hubiera metido en una relación. No tenía idea que esta chica estaba saliendo con este excongresista”, puntualizó Rodríguez.