Pancho Rodríguez regresó a ‘Esto es guerra’ tras nueve meses de ausencia, luego de que se le impidiera ingresar al país. El concursante no pudo evitar romper en llanto y dio unas emotivas palabras.

“Han sido nueve meses de lucha y muy difíciles, pero los tiempos de Dios son perfectos. Hoy me encuentro acá y hoy quiero que la gente vea que siempre que uno quiere se puede, de la mano de Dios todo se puede. No se rindan”, señaló el chico reality.

“He llorado un poco por la emoción, han sido nueves meses de aprendizaje donde me reencontré con mi familia (en Chile). Hoy solo le agradezco a la vida por tanto aprendizaje y darme la oportunidad de estar en Esto es Guerra”, añadió.

Pancho Rodríguez y Migraciones

Después de varios meses de no poder pisar suelo peruano, Francisco Ignacio Rodríguez Prat, quien se hizo conocido en realities como “Combate” y “Esto es Guerra” simplemente como Pancho Rodríguez, logró ingresar nuevamente al Perú.

El chileno, que es uno de los chicos reality más queridos de la farándula, arribó la noche del jueves al aeropuerto internacional Jorge Chávez procedente de Santiago de Chile y logró pasar Migraciones sin ningún impedimento alrededor de las 11:20 p.m.

Fue gracias al abogado Alexandros Cornejo y el Estudio Legal Cornejo, reconocido bufete especializado en temas migratorios y laborales con sede en Estados Unidos y Perú, que Pancho pudo volver a nuestro país, donde tiene establecida su vida.

“Emocionado, así me encuentro. No perdí las esperanzas de regresar a Perú. No se imaginan como extrañaba, contaba los minutos en migraciones para que me dieran la aprobación a mi ingreso y llegó el momento de escuchar: ‘Bienvenido nuevamente a Perú , Francisco Rodríguez’ y no lo podía creer”, declaró a través de un comunicado. “Gracias a todos los que me apoyaron a que sea justo mi regreso”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Si no sabes donde te toca votar en las Elecciones Municipales 2022, entonces presta atención a este video.