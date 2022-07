Paul García, el excongresista que fue vinculado con Yahaira Plasencia en el escándalo de Pancho Rodríguez y Migraciones, rompió su silencio y se presentó en Amor y Fuego para aclarar su verdadera relación con la ‘reina del Totó'.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el ex padre de la patria, confirmó que sí conoce a la salsera pero rechaza que haya mantenido una relación sentimental con ella. “Yo he ido varias veces a escuchar su música, la canción del Totó. Me la presentaron pero a cuánta gente le presentarán. Nunca he tenido la suerte o la oportunidad de salir con Yahaira ”, indicó.

Asimismo, aseguró que tiene pareja desde hace un año aproximadamente y que si en algún momento habría salido con la cantante, lo hubiera hecho público. “Hubiera tenido de rival a Farfán ”, dijo entre risas.

Por otro lado, descartó haber puesto trabas para que Pancho Rodríguez vuelva al país y hasta se ofreció para recogerlo en el aeropuerto a su regreso al Perú. “Jamás habría eso, es más, aprovecho tus cámaras para decirle a Pancho que cuando venga a Perú yo lo voy a recoger al aeropuerto para que vea que de mi lado no hay ningún tema negativo, nada malo . Ojalá que se solucione su problema y pueda volver”, concluyó Paul García.

