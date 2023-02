El programa “Amor y Fuego” se comunicó con Nicolás Mendizabal, expareja de Nathaly Terrones, y el arquitecto se refirió a la nueva relación sentimental de la modelo con el chico reality Pancho Rodríguez.

“Espero que en verdad sea un buen chico, ¿no? Porque Nathaly es una buena persona... Muy, muy buena persona” , comentó Mendizabal.

En comunicación con el programa de espectáculos, el exnovio de Nathaly Terrones resaltó las cualidades de la modelo y bombero.

“Se merece muchas cosas buenas y espero no le toque nada malo en la vida. Si ella está feliz con eso, qué bueno por ella”, dijo.

¿CÓMO TERMINÓ NATHALY TERRONES CON SU EX?

Nicolás Mendizabal no quiso contar en qué fecha finalizó su relación con Nathaly Terrones, pero aclaró que terminaron en buenos términos.

“Ya tenemos buen tiempo ya (de haber terminado). Estamos febrero ¿no? Sí, ya un buen tiempo, no es recién... prefiero no mencionarlo. En verdad, si quieren preguntar si es que ella se salta de una relación a otra, no, nada que ver. Cada uno se ha tomado su tiempo. Han sido buenas cosas en verdad... En buenos términos todo”, explicó.

“Es algo privado la cantidad del tiempo que he estado con ella, lo importante es la calidad de tiempo que se ha pasado con la persona ¿no? Si Nathaly lo quiere mencionar en algún momento bien por ella”, concluyó.

Nathaly Terrones y su ex Nicolás Mendizabal. (Foto: @nathalyterrones95).

